Temptation Island Vip: la reazione di Serena spiazza tutti dopo il falò

Tra le coppie più i crisi di questa edizione di Temptation Island Vip ci sono Serena e Pago: i due sembrano aver paura di arrivare ad una rottura.



Quella formata da Serena Enardu e Pago è l’ultima coppia che è ancora all’interno del villaggio dalla prima puntata. Nonostante la profonda crisi che stanno attraversando, nessuno dei due ha chiesto un falò di confronto. I due fidanzati hanno vissuto l’esperienza in modo completamente opposto. Serena fin da subito sì è avvicinata al single Alessandro, creando con lui un feeling molto forte. E questo ha fatto più volte andare su tutte le furie il fidanzato Pago. Lui invece si è sempre solo confrontato con la single Vanessa, parlando dei suoi problemi con Serena e deimotivi per cui la loro coppia sembra essere in crisi.

Se vuoi restare sempre aggiornata sul mondo del gossip e sulla vita privata dei personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

Nessuno dei due però ha avuto fino ad oggi la forza e il coraggio di un confronto anticipato, e in questa puntata ne scopriamo anche la motivazione. Sia Serena che Pago hanno dentro di loro la grande paura che un confronto possa portare alla rottura di questo rapporto. Vanno avanti da 6 anni e mezza ed entrambi hanno investito molto della loro vita.

E così dopo i falò vediamo Pago parlare con Vanessa e confidare la sua grandissima paura che il suo rapporto con Serena possa finire. Nonostante gli errori della Enardu lui continua a provare un sentimento molto forte per lei.

Anche Serena dopo il falò però passa un momento di profonda crisi. Capisce infatti che il fidanzato possa stare male a causa dei suoi comportamenti e piange per il fatto che lei sia la colpa di tutto ciò. Si sente in colpa e di di provare ancora un profondo sentimento per il fidanzato. Sapere che lui possa stare male la fa soffrire. Serena si confronta anche con il single Alessandro ma non sembra che le parole del tentatore in questo caso facciano effetto. Lei è consapevole di aver superato il limite e aver fatto male al fidanzato.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI