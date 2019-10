Mila Suarez, ospite a Live Non è la d’Urso, ha fatto una nuova confessione su Alex Belli, ma non solo: ha anche lanciato un appello.

Mila Suarez è stata una delle protagoniste del talk di Live Non è la d’Urso dedicato alla chirurgia plastica.

La bella modella marocchina non ha mai fatto mistero di essersi rifatta il seno, aumentandolo di qualche taglia, e di aver ritoccato anche il naso.

Durante la diretta, ha ribadito ancora una volta che lei ha deciso di operarsi a causa del suo ex Alex Belli, in quanto lui le avrebbe messo la pulce nell’orecchio in più di un’occasione.

Mila Suarez: spunta un nuovo retroscena su Alex Belli

Mila Suarez, come anticipato, ha nuovamente attaccato Alex Belli, affermando a Live Non è la d’Urso di essersi fatta influenzare dal suo giudizio in quanto l’attore le avrebbe in più di un’occasione consigliato di fare qualche ritocchino estetico per migliorare il suo aspetto fisico.

Mila ora è pentita e vorrebbe tornare al suo aspetto originale, in quanto le operazioni le avrebbero causato non pochi problemi di salute, ma non solo. Mila Suarez a Live Non è la d’Urso ha anche lanciato un appello a tutte quelle ragazze che si fanno condizionare dai propri fidanzati, consigliando loro di piacere prima di tutto a se stesse, senza prendere in considerazione i consigli dei propri uomini che da un momento all’altro potrebbero sparire nel nulla e loro potrebbero ritrovarsi, proprio come lei, a dover lottare contro problemi di salute e di doversi sottoporre ad altri interventi chirurgici per vivere al meglio.

L’ex concorrente di Barbara d’Urso, tra l’altro, è al centro del mondo del gossip in quanto ha dichiarato che secondo lei l’aggressione di Alex Belli e Delia Duran sarebbe stata inventata di punto in bianco, ma Delia ha pubblicato le prove di quanto accaduto nelle scorse ore, mostrando anche un referto medico.

Il Professor Lorenzetti, tra l’altro, si è unito alle parole di Mila, consigliando di non fare mai interventi sul proprio corpo soltanto per far felice il fidanzato.

