Alberelli di pane, un antipasto originale e molto gustoso da servire la sera della vigilia o quando volete voi.

Il pranzo di Natale è sicuramente uno dei momenti fondamentali nelle nostre cucine. Il momento in cui mettiamo tutti insieme le nostre famiglie e gli amici per scambiarsi gli auguri nella festa più amata da adulti e bambini nel nostro Paese.

E oggi vi presentiamo un ottimo antipasto molto semplice ma che ci farà fare un ottima figura. Lo possiamo anche presentare come aperitivo o apericena con gli amici. Sono gli alberelli di pane, piccoli stuzzichini a forma di albero uno dei principali simboli di questa festa.

La preparazione di questi alberelli è molto semplice ma ci farà fare una bellissima di figura davanti ai nostri ospiti . Noi vi daremo qualche idea ma le varianti che possiamo usare in questo caso sono veramente tante, quindi potete affidarvi alla vostra fantasia.

Alberelli di pane ecco come prepararli

Ingredienti:

12 fette di pane da sandwich

300 g di prosciutto cotto

300 g di provola

200 g di salmone

q.b di burro

Preparazione:

Per preparare questo antipasto partiamo dal pane. Utilizziamo il classico pane da tramezzini e una formina a forma di stella. Se ne abbiamo di forme diverse l’effetto che otterremo è ancora migliore, perché renderà il piatto più coreografico. Formiamo le nostre stelle di pane e mettiamoci il sopra il burro, facciamo cuocere in forno a 200° per 10 minuti.

Quando vedremo le nostre stelle dorate possiamo chiudere il forno. La cosa a cui dobbiamo fare più attenzione è evitare di cuocere eccessivamente le nostre stelle in modo da non rendere troppo cotto e duro il nostro pane.

Mentre le nostre stelle cuociono prepariamo il condimento: il prosciutto cotto, la provola ed il salmone. Anche per questi ingredienti dobbiamo formare delle stelline in modo che stiano bene all’interno del pane.

Le stelline che proponiamo noi saranno formate in questo modo. Per prima cosa la stella di pane. dopo il formaggio, quindi una di pane poi una di salmone e infine una piccola di pane- Il tutto tenuto insieme da uno stuzzicadenti.

Quella di prosciutto sarà formata da pane, prosciutto che possiamo farci tagliare più spesso, pane, formaggio e infine una stellina più piccola per chiudere con lo stuzzicadenti il nostro albero.

Oltre queste due varianti possiamo scegliere moltissimi altri ingredienti per condire i nostri alberi e rendere più stuzzicante il nostro antipasto.

Non ci resta che auguravi buon appetito e spazio alla fantasia

