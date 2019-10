Farinata di ceci: la ricetta originale ligure da fare in casa senza...

La farinata di ceci un piatto tipico della Liguria ottimo per una cena con amici o per un semplice aperitivo. Semplice da preparare e gustosissima.

La farinata di ceci è un piatto che conquisterà grandi e piccini per il suo gusto ma che ha un grande tradizione. Il piatto infatti è nato intorno al 1200 e sembra che sia stato un incidente in realtà a dare l’idea per la ricetta.

Si narra infatti che durante una tempesta un imbarcazione genovese prese molta acqua , mentre gli sballottamenti ruppero i barattoli di ceci. Si creo così una specie di purè che però tutto l’equipaggio rifiutò. Si lasciarono i piani al sole e il giorno dopo questa purea condensata che però in questo caso piacque molto. Una leggenda di cui non sappiamo la veridicità ma che fa parte della storia di questo semplice e gustoso piatto.

Un piatto che utilizza ingredienti poveri che quindi fa bene anche al nostro portafoglio. Per realizzarla avremo bisogno solamente di farina di ceci, acqua, olio extra vergine, sale e rosmarino e una teglia di circa 50 centimetri. Va cotta al forno per darle una maggiore croccantezza ma possiamo anche farla in padella.

Farinata di ceci, la ricetta completa

La ricetta che vi proponiamo è una farinata ceci senza riposo. La farinata di ceci gusto e semplicità che conquisteranno tutto

Ingredienti:

300 g farina di ceci

950 ml acqua

160 ml olio extravergine di oliva

rosmarino

sale marino

Preparazione:

Per prima cosa setacciamo la farina di ceci aiutandoci con un colino e la mettiamo in una ciotola capiente. Aggiungiamo l’acqua il sale e con la frusta mescoliamo bene evitando di formare grumi.

Facciamo riposare per circa 5 ore, dopo di che eliminiamo con l’aiuto di un mestolo la schiuma che si sarà formata.

Prendiamo una pentola di circa 38 centimetri e versiamo l’olio aggiungiamo il composto di ceci e acqua. Dopo di che aggiungiamo il rosmarino e facciamo cuocere la nostra farinata. La farinata andrà cotta in forno statico a 220° per circa 25 minuti.

A questo punto la nostra farina sarà pronta. Possiamo decidere di mangiarla immediatamente calda, ma possiamo anche congelarla per poi dopo rimetterla in forno a 200 gradi.

