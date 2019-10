Eva Henger ha scelto di non accettare l’invito di Barbara d’Urso di chiarire con Lucas Peracchi durante la diretta di Live Non è la d’Urso.

Eva Henger era uno degli ospiti più attesi di questa sera a Live Non è la d’Urso, ma l’opinionista di Pomeriggio 5 ha scelto di non presentarsi in puntata, facendo recapitare una lettera a Barbara d’Urso dove rivelava il motivo della sua assenza, ma non solo.

La mamma di Mercedesz Henger ha lanciato un ultimatum a Lucas Peracchi affinché quest’intera faccenda possa essere chiarita una volta e per tutte.

Eva Henger: la richiesta a Lucas Peracchi. L’ultimatum

Durante la diretta di questa sera, Eva Henger non si è presentata a Live Non è la d’Urso spiegando che i suoi legali le hanno consigliato di non prendere parte alla trasmissione in quanto Lucas Peracchi avrebbe dichiarato ai giornali di volerla denunciare, ma la vicenda non finisce di certo qui.

La mamma di Mercedesz Henger ha dato anche un ultimatum a suo genero, chiedendogli di sottoporsi alla macchina della verità. Soltanto in questo modo lei sarebbe disposta a venire in tv per provare a metter fine a quanta lunga guerra mediatica con la sua famiglia.

Barbara d’Urso ha dichiarato che per lei tutto questo è una sconfitta, in quanto sperava davvero che mamma Henger potesse accettare il suo invito per mettere fine a tutto quanto, ma lei non ha voluto.

Lucas Peracchi ha ribadito ancora una volta di non aver mai picchiato Mercedesz Henger e che non è disposto ad accettare le condizioni proposte da sua suocera, tutt’altro. Lucas ha deciso di voler valutare realmente l’ipotesi di voler querelare la Henger, ma prima ha bisogno di consultarsi con la sua compagna e con i suoi legali per capire qual è la migliore soluzione possibile per tutta questa storia.

Dopo di tutto, Eva è pur sempre la mamma di Mercedesz Henger e lei ne soffrirebbe ancora di più se il litigio passasse dalla tv al tribunale. Anche se, qualche settimana fa, la testimonianza della mamma di Lucas sembra confermare quanto affermato dall’ex tronista di Uomini e Donne.

