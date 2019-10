Alex Belli e Delia Duran sono stati vittime di un’aggressione, aggressione a cui Mila Suarez non sembra credere. Per questo, Delia ha scelto di replicare.

Alex Belli e la sua compagna Delia Duran sono stati aggrediti dall’ex marito della modella durante l’udienza dedicata alla separazione tra i due. La notizia, in poco tempo, ha fatto il giro del web ma non tutti hanno sembrato credere alle parole dalla coppia. Una tra tutti: Mila Suarez.

La modella marocchina ha insinuato che Alex e Delia si fossero inventati tutto, in quanto avrebbe parlato con “l’aggressore” e questo le avrebbe raccontato una versione completamente differente.

Delia però non ci sta e, pochi minuti fa, ha scelto di replicare alle accuse ricevute mostrando le prove di quanto accaduto.

Alex Belli e Delia Duran: la dura replica a Mila Suarez

Poche ore fa Alex Belli e Delia Duran hanno dichiarato di essere stati aggrediti dall’ex marito della modella. In particolar modo Delia, che è dovuta andare al pronto soccorso. Il loro racconto, però, non ha convinto l’ex fidanzata dell’attore di Centovetrine.

Mila Suarez non crede alla coppia, in quanto secondo la modella marocchina i due avrebbero raccontato una versione differente della vicenda rispetto a quella che sarebbe realmente accaduta.

La fidanzata di Alex Belli non ci sta e sul suo profilo Instagram ha deciso di pubblicare le prove di quanto affermato durante le scorse ore. Delia Duran ha pubblicato un articolo di giornale che parla del litigio scoppiato durante l’udienza di separazione e perfino il referto medico, che dimostra che effettivamente Delia all’ospedale ci è andata e i medici hanno appurato i problemi descritti dalla modella sul suo profilo social.

Dopo la pubblicazione delle prove dell’aggressione di Alex Belli e Delia Duran, Mila Suarez ha scelto, almeno per il momento, di non replicare, ma sicuramente lo farà in futuro. Dopo di tutto, non è ormai un mistero, che non scorra buon sangue tra la modella e la coppia. Di recente, infatti, Mila ha dichiarato di essersi operata al seno per Alex Belli.

