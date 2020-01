Grande Fratello Vip 2020 | Cast completo con ex tronista e Miss Italia

Grande Fratello Vip 2020 cast: ecco tutti i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa. Ci sono anche un ex tronista e una Miss Italia.

Ci siamo: ancora poche ore e le luci della casa del Grande Fratello Vip 2020 si riaccenderanno. Mercoledì 8 gennaio e venerdì 10 gennaio, Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Wanda Nara che ricopriranno il ruolo di opinionisti, darà ufficialmente il via alla quarta edizione del Grande Fratello Vip 2020.

Il cast del Grande Fratello Vip 2020: Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana concorrenti

Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la copertina con il cast completo del Grande Fratello Vip 2020. Tra i nomi ci sono quelli che erano stati ampiamente annunciati, ma non mancano alcuni nomi a sorpresa. Dopo tanti rumors, infatti, ci sarà Barbara Alberti mentre i due nomi che non erano stati mai annunciati sono l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez e la Miss Italia Carlotta Maggiorana.

Nella casa più spiata d’Italia, dunque, ci saranno: Adriana Volpe, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia che ha detto sì anche per il cachet, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Licia Nunez, Michele Cucuzza, Pago, Ivan Gonzalez, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Rita Rusic, Salvatore Veneziano, Sergio Volpini.

I quattro ex gieffini Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini, secondo le prime anticipazioni, inizialmente, non vivranno nella casa insieme agli altri inquilini, ma vivranno in una stanza ad hoc. I quattro saranno sottoposti ad un televoto. Il pubblico, tra i quattro ex gieffini dovrebbe scegliere i due nomi che diventeranno concorrenti a tutti gli effetti. Inoltre, Signorini ha voluto anche il ritorno del tugurio