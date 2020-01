Limone sciroppato, una ricetta molto semplice ma dal gusto incredibile. Provatelo nei dolci, ma anche come rinfrescante, sarà una sorpresa.

Probabilmente conoscete l’arancia sciroppata, che entra a fare parte di molte ricette. Ma allo stesso modo potete preparare il limone sciroppato. Una base facile e veloce, perfetto da gustare così oppure per arricchire crostate, altri dolci, creme e gelati.

La differenza, in una ricetta tutto sommato semplice, è nei limoni. La campagna italiana ne produce di buonissimi, a cominciare da quelli caratteristici di Sorrento e della Costiera Amalfitana che sono anche profumatissimi.

Il limone sciroppato quindi è il modo più pratico per avere sempre in mano un prodotto fresco, sano, genuino, ideale anche per i bambini. Ed è anche perfetto come rinfrescante d’estate, perché lo sciroppo e le fettine di limone sono un vero toccasana.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Limone sciroppato, come si prepara?

Quella del limone sciroppato è una ricetta molto semplice e veloce nella lavorazione, anche se occorre aspettare u tempo giusti. Per la conservazione il vero segreto è quello di mettere i vasetti (o barattoli) con il limone sciroppato a testa in giù e tenerli così fino al momento del servizio.

Ingredienti:

500 g di limoni non trattati

700 g di zucchero semolato

700 ml di acqua

Preparazione:

Partite lavando accuratamente i limoni e fateli scolare. Quindi tagliateli a fettine sottili ma non trasparenti e tagliate i semi. In una ciotola sistemate le fettine di limone e copritele con acqua fredda tenendole così per circa 8 ore .

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Dieta | i 10 cibi da non mangiare di sera

Passato questo tempo, cambiare l’acqua e lasciate passare ancora almeno 4 ore. A quel punto scolate le fette di limone, mettetele in una pentola capiente e copritele con acqua fredda. Poi portate a bollore la pentola a fuoco medio e aspettare una decina di minuti. Scolate le fette di limone ancora calde e fatele sgocciolare con uno scolapasta.

Adesso siete pronti per lo sciroppo. In una pentola mescolate l’acqua e lo zucchero, cuocete a fuoco basso per circa 20 minuti da quando arriva il bollore. Trascorso questo tempo, aggiungete le fette di limone e continuare la cottura per circa 15 minuti.

Aiutandoci con una pinza, sistemate le fette nei vasetti di vetro sterilizzati e ricoprite con lo sciroppo appena preparato. Attendete almeno 3-4 ore prima di chiudere ermeticamente in modo che le fette assorbano lo sciroppo. E fate sempre attenzione perché il livello del liquido le deve sempre coprire (quindi nel caso, aggiungetelo).

I vasetti chiusi ermeticamente vanno messi in una pentola capiente, avvolti con canovacci e coperti completamente con acqua tiepida. Portate l’acqua a bollore e continuate per almeno 30 minuti. A quel punto il vostro limone sciroppato sarà pronto.