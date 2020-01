Don Matteo 12 anticipazioni 9 e 16 gennaio| Anna e Marco, nozze addio

Don Matteo 12 torna in onda dal 9 gennaio: ecco le anticipazioni della prima e della seconda puntata con il matrimonio di Anna e Marco in bilico.

L’attesa è finita. Da giovedì 9 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette Don Matteo 12. La fiction interpretata da Terence Hill e Nino Frassica torna in onda per festeggiare il ventesimo anniversario dalla messa in onda della prima puntata della prima stagione. La dodicesima edizione promette nuove emozioni ai fans di una delle fiction più amate della televisione italiana.

Don Matteo 12 anticipazioni prima e seconda puntata 9 e 16 gennaio: l’arrivo della piccola Ines sconvolge la canonica

Al centro della dodicesima edizione della fiction c’è sempre Don Matteo che si dividerà tra la risoluzione dei casi e la vita delle persone che incrociano la sua strada. Accanto a Don Matteo ci sono sempre Natalina e Pippo che vivono con lui in canonina,, la capitana, il pubblico ministero e l’immancabile Maresciallo Cecchini.

Nella prima puntata in onda il 9 gennaio dal titolo “Non avrai altro dio all’infuori di me”, Anna e Marco sono immersi nei preparativi del matrimonio. I due, però, devono risolvere anche un nuovo caso. Il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Anna, con l’aiuto del maresciallo Cecchini, cerca di risolvere il caso insieme ad una questione privata che la tormenta da tempo. A Spoleto, nel frattempo, parte una caccia al tesoro: tutti sono alla folle ricerca dei soldi lasciati da un misterioso benefaffore. La confusione, tuttavia, potrebbe spingere qualcuno a fare del male a Don Matteo.

Nella seconda puntata dal titolo “Non nominare il nome di Dio invano” in onda il 16 gennaio, don Matteo accoglie in canonina la piccola Ines, una bambina di 6 anni che vive a Spoleto con la nonna che, tuttavia, non riesce più ad occuparsi di lei. Sofia, nel frattempo, si ritrova ad affrontare un grande evento che la lega a Jordi, un suo compagno di classe. Nel frattempo a Spoleto si presenta un affascinante trentenne, Sergio La Cava, reduce da sei anni trascorsi in carcere.

Il cast di Don Matteo 12 è così formato:

Terence Hill è Don Matteo; Nino Frassica è il maresciallo Cecchini; Maria Chiara Giannetta è Anna Olivieri; Maurizio Lastrico è Marco Nardi; Nathalie Guetta è Natalina Diotallevi; Francesco Scali è Pippo Gimignani; Mariasole Pollio è Sofia Gagliardi; Aurora Menenti è Ines; Pamela Villoresi è Elisa; Serena Iansiti è Sara Santonastasi; Dario Aita è Sergio La Cava; Lino Di Nuzzo è Jordy; Riccardo De Rinaldis Santorelli è Rik; Jenny De Nucci èAlice; Pietro Pulcini è il brigadiere Ghisoni.