Grande Fratello Vip 2020 | Cachet dei concorrenti

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020? Ecco come viene stabilito il corrispettivo da riconoscere a ciascun vip.

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020? Come i colleghi delle precedenti edizioni, anche gli inquilini della quarta edizione del Gf Vip hanno portato a casa un cachet che va ad aggiungersi al compenso che riceveranno per ogni giorno trascorso all’interno della casa. Il cachet non è uguale per tutti, ma viene stabilito in base ad alcuni criteri che sono stati svelati durante la conferenza stampa di presentazione.

Ogni concorrente del Grande Fratello Vip 2020 riceverà un cachet stabilito in base al proprio grado di popolarità e un compenso in base alle settimane che trascorreranno nella casa. Lo scorso anno, Lory Del Santo entrò in casa con un cachet di 100mila euro mentre nella seconda edizione sembra che i più pagati sembra siano stati Cristiano Malgioglio che ha lanciato una frecciatina a Pupo e Wanda Nara e Simona Izzo con un cachet di 50mila euro.

Per quanto riguarda il compenso riconosciuto in base ai giorni trascorsi nella casa, pare che lo scorso anno, i nomi più popolari come Lory Del Santo, Eleonora Giorgi, Ivan Cattaneo e Francesco Monte abbiano ricevuto una somma che andava da un minimo di 5 mila a un massimo di 10 mila euro a settimana mentre per i nomi meno noti pare sia sceso sotto i 5 mila.

Probabilmente, le stesse cifre saranno riconosciute anche ai concorrenti di quest’anno. Tra i più pagati potrebbero esserci Rita Rusic, Michele Cucuzza, Fabio Testi, Adriana Volpe, Barbara Alberti.

In conferenza stampa, nel frattempo, l’argomento è stato affrontato così:

“I concorrenti sono stati contattati come cast e quindi – come tutti – hanno un corrispettivo che dipende dalla notorietà, dal personaggio eccetera. E’ un elemento della loro partecipazione. L’elemento economico non è l’elemento fondamentale della partecipazione, perché una persona – come diceva prima Alfonso Signorini – deve essere convinta ed avere il piacere di farlo, poi a seconda di ogni singolo personaggio, noi imbastiamo ogni singola trattativa per arrivare ad una conclusione. Se non si arriva ad una conclusione amici come prima. E’ un’attività lavorativa e questi signori percepiscono un compenso per la loro partecipazione”.