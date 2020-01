Malgioglio | Commento al vetriolo su Pupo e Wanda Nara

Cristiano Malgioglio commenta la presenza di Pupo e Wanda Nara al Grande Fratello Vip come opinionisti e lancia una frecciatina.

Cristiano Malgioglio ha commentato su Twitter la presenza di Pupo e Wanda Nara al Grande Fratello Vip come opinionisti. Il paroliere che è stato uno dei concorrenti più amati dell’edizione vip del Gf e che è stato anche opinionista dell’edizione nip del reality, ha così lanciato una frecciatina ai colleghi.

Cristiano Malgioglio, amatissimo dal pubblico, su Twitter,m si è lasciato andare ad alcuni commenti sulla prima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Il paroliere, prima di esprimere la propria opinione su Pupo e Wanda Nara che, in diretta, si sono scambiati delle frecciatine, ha ringraziato il pubblico per i messaggi d’affetto che gli stanno inviando. “Grazie per l’ affetto a tutti quelli che mi avrebbero voluto al Grande Fratello. Impossibile, ho già dato. Adesso ho Piero Chiambretti e poi arriverà lei… Barbara d’Urso. Pero’… mai dire mai”.

Poi, ha cinguettato: “Gli opinionisti del Grande Fratello? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone”. Commentando il colore delle poltrone, sembra che Malgioglio non abbia gradito molto la presenza di Pupo e Wanda Nara.

Il pubblico, in parte, sui social, ha dimostrato di essere d’accordo con il paroliere bocciando la presenza del trio composto da Signorini, Pupo e Wanda Nara e rimpiangendo Ilary Blasi alla conduzione.

Tuttavia, la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha incollato davanti ai teleschermi 3.405.000 spettatori pari al 20.15% di share mentre lo scorso anno, la prima puntata del Grande Fratello Vip 3 condotta da Ilary Blasi portò a casa (contro la fiction Rai campione d’ascolti La Vita Promessa) 3.341.000 telespettatori ed il 20,95% di share.

Grazie per l' affetto a tutti quelli che mi avrebbero voluto al @GrandeFratello .Impossibile…ho gia' dato. Adesso ho @PChiambretti e poi arrivera' lei… @carmelitadurso.Pero'… mai dire mai. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) January 8, 2020