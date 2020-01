Grande Fratello Vip | I 19 concorrenti ufficiali | Tutti i nomi

Grande Fratello Vip 2020 al via da mercoledì 8 gennaio e venerdì 10: 19 gli inquilini della casa. Ecco tutti i nomi dei concorrenti ufficiali.

Tutto pronto per il Grande Fratello Vip 2020. Mercoledì 8 gennaio e venerdì 10 gennaio, in prima serata su canale 5, si accenderanno ufficialmente le luci della casa più famosa d’Italia. I concorrenti varcheranno la famosa porta rossa in due serate diverse: alcuni entreranno in casa mercoledì mentre altri venerdì, ma chi sono i nuovi inquilini della casa? Andiamo a scoprire tutti i nomi.

Grande Fratello Vip 2020: i nomi dei 19 concorrenti ufficiali

Sono 19 i concorrenti che varcheranno la famo porta rossa. Quelli annunciati da tempo sono: Adriana Volpe, Antonella Elia che dovrebbe entrare nella casa venerdì 10 gennaio, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Michele Cucuzza, Pago, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Rita Rusic che è stata la prima concorrente ufficiale.

Nelle ultime ore sono stati annunciati altri nomi che completano il cast che, sicuramente regalerà grandi sorprese. Nella casa, infatti, ci saranno anche: Andrea Montovoli (attore di Albakiara, Scusa ma ti voglio sposare, Una canzone per te, R.I.S. – Delitti Imperfetti, Notte prima degli esami, Provaci ancora prof. e altri titoli e che ha partecipato anche all’Isola dei Famosi), Aristide Malnati, Barbara Alberti, Fabio Testi, l’ex modella Fernanda Lessa che ha recentemente raccontato il suo dramma personale, l’attrice Licia Nunez che ha recitato nella fiction Le tre rose di Eva.

Ci saranno, infine, quattro grandi nomi che il pubblico conosce per la loro partecipazione alla versione nip del Grande Fratello. Torneranno nella casa Salvatore Veneziano e Sergio Volpini, concorrenti della prima, storica edizione vinta da Cristina Plevani e a cui parteciparono Pietro Taricone e Marina La Rosa, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.