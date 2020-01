Trono Over anticipazioni: Gianni caccia Armando Incarnato dallo studio

Trono Over anticipazioni | Gianni Sperti, nella puntata registrata ieri, ha smascherato e cacciato Armando Incarnato dagli studi di Uomini e Donne

Il Trono Over di Uomini e Donne è stato registrato ieri e Il Vicolo delle news ha riportato in anteprima ciò che è accaduto nel corso della puntata. Cosa è successo?

Gianni Sperti ha cacciato Armando Incarnato da Uomini e Donne! Nel corso delle passate settimane, gli opinionisti hanno sempre sostenuto di non credere alla buona fede del cavaliere, insinuando che questo abbia al di fuori del programma una conoscenza.

Ebbene, il momento tanto atteso è arrivato. In studio sono state portate le prove che mostrano che il sesto senso di Gianni Sperti e Tina Cipollari non si è mai sbagliato: Armando ha fidanzata al di fuori del programma.

Trono Over: Gianni caccia Armando da Uomini e Donne

Se nelle scorse anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne Barbara De Santi aveva svelato un retroscena su Armando, oggi il cavaliere è stato smascherato da Gianni Sperti.

In studio, infatti, come riportato dal Vicolo Delle News, sono state mostrate tutte le prove che dimostrano che Armando Incarnato del Trono Over ha fidanzata al di fuori della trasmissione.

La reazione degli opinionisti non è tardata ad arrivare. Tanto che Gianni Sperti ha cacciato Armando Incarnato.

All’ex ballerino si sono unite anche le corteggiatrici del cavaliere che hanno inveito contro di lui. Non contente, come prevedibile, di essere state prese in giro durante il corso di questi mesi.

Le prove non sono state mostrate durante la registrazione del Trono Over del 3 gennaio, ma sicuramente ci aspetta una puntata degna di nota visto che è stata dedicata quasi interamente ad Armando Incarnato di Uomini e Donne.

E se pensavamo che il meglio del programma era avvenuto la scorsa settimana con il ritorno di Pamela Barretta, ci sbagliavamo di grosso. Mai nessun telespettatore si sarebbe aspettato di vedere Armando Incarnato cacciato da Uomini e Donne.