Dieta lampo: ecco come perdere facilmente peso, il menù giorno per giorno per perdere 5kg in soli 7 giorni!

Ammettiamolo tutte noi donne vorremmo perdere quegli odiosi chili presi durante le feste natalizie e tornare ad avere un corpo perfetto. Quindi oggi abbiamo decido di condividere con voi una dieta lampo ottima per eliminare di grasso in eccesso. Essa vi permetterà di perdere fino a 5 kg in una sola settimana.

Inoltre per favorire la più rapida e ottimale perdita di peso si consiglia di praticare un po’ di attività fisica, almeno un mezz’oretta al giorno. Ricordiamo inoltre quanto sia importantissimo bere molta acqua al giorno e consultare il proprio medico curante prima di iniziare a seguire il regime alimentate suggerito.

Dieta veloce: il menu per dimagrire in 5kg in 7 giorni

La dieta settimanale è stata preso dal sito www.lacicala.org e permette di perdere peso, depurare l’organismo, sgonfiare la pancia e combatte la ritenzione idrica. Ma vediamo cosa prevede il menu.

Lunedì

Colazione: 3 fette biscottate integrali, the o caffè senza zucchero. Spuntino: un frutto. Pranzo: 70 gr di pasta integrale al sugo con un cucchiaino di parmigiano grattugiato, insalata mista. Spuntino: un frutto. Cena: minestrone di verdure, pesce bianco ai ferri, insalata mista, una fetta di pane integrale

Martedì

Colazione: yogurt greco con cereali integrali, caffè o the senza zucchero. Spuntino: un frutto. Pranzo: 150 gr di formaggi magri misti, insalata con verdure crude. Spuntino: un frutto. Cena: zuppa di verdure, carne bianca alla piastra (150 gr), insalata mista

Mercoledì

Colazione: 4 biscotti integrali, the o caffè senza zucchero, un frutto. Spuntino: una spremuta di agrumi. Pranzo: 60 gr di pasta e ceci, insalata mista con verdure crude. Spuntino: una centrifuga di verdure. Cena: minestrone di verdure, 2 uova sode, una fetta di pane integrale

Giovedì

Colazione: yogurt greco con cereali integrali. Spuntino: un frutto. Pranzo: un panino con pane integrale e prosciutto crudo da cui rimuovere la parte grassa. Spuntino: un frutto. Cena: pesce bianco ai ferri, insalata mista, una fetta di pane integrale

Venerdì

Colazione: yogurt greco, due fette biscottate integrali, caffè o the senza zucchero Spuntino: sempre un frutto. Pranzo: 70 gr di pasta integrale con zucchine. Spuntino: yogurt greco. Cena: zuppa di lenticchie, insalata mista, una fetta di pane integrale.

Sabato

Colazione: tre fette biscottate integrali, caffè o the senza zucchero. Spuntino: un frutto. Pranzo: 160 gr di formaggi magri misti, insalata mista, una fetta di pane integrale. Spuntino: un frutto. Cena: polpo con patate, verdure miste cotte.

Domenica

Colazione: yogurt greco, una fetta di pane integrale con un cucchiaino di marmellata senza zuccheri aggiunti. Spuntino: un frutto. Pranzo: 50 gr di riso integrale con verdure, insalata con verdure crude. Spuntino: un frutto. Cena: pesce bianco ai ferri, vellutata di verdure, una patata lessa