Trono Classico | Lorenzo Riccardi, dopo essere diventato l’opinionista di Uomini e Donne, ha spiazzato i fan facendo una nuova rivelazione sul suo rapporto con Claudia Dionigi

L’opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne, recentemente intervistato dal settimanale Nuovo ha spiazzato i fan parlando del suo rapporto con Claudia Dionigi.

Lorenzo Riccardi ha parlato di voler fare il grande passo con la sua compagna, ma non ora considerato che la loro relazione è nata meno di un anno fa.

Lorenzo ha però le idee ben chiare e si definisce un ragazzo tradizionale, in quanto preferisce procedere prima con il matrimonio e soltanto dopo allargare la famiglia.

Trono Classico: Lorenzo Riccardi lascia i fan senza parole

L’ex protagonista Lorenzo Riccardi del Trono Classico, dopo l’importante novità a Uomini e Donne, è tornato a stupire i fan raccontando maggiori dettagli sulla sua vita con Claudia Dionigi.

Lorenzo ha intenzioni serissime con la sua compagna Claudia, tant’è che ha deciso di lasciare la sua amata Milano per vivere con lei a Latina, città natale dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma non solo.

“Se penso al nostro matrimonio?” ha esordito Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne sulle pagine di Nuovo. “Sicuramente arriverà prima di mettere al mondo un bambino” ha proseguito il fidanzato di Claudia Dionigi del Trono Classico.

“Siamo fatti con il vecchio stampo noi due” ha specificato Lorenzo, affermando di voler fare come la tradizione insegna.

“Quando me la sentirò, farò il grande passo con Claudia!” ha terminato stupendo tutti i suoi fan.

Al momento, come anticipato, le nozze sono ben lontane per la coppia. O almeno non in tempi brevi, considerato anche che la coppia è concentratissima sulla propria carriera.

Di recente, infatti, Lorenzo ha anche sostenuto il provino per il GF Vip, ma pare non aver superato i casting degli autori di Alfonso Signorini. Anche se ogni dubbio verrà tolto durante la diretta di mercoledì sera.