Astrologia | 5 segni zodiacali che attirano vampiri emotivi

Gli astri rivelano quali sono i segni dello zodiaco che cadono facilmente nelle trappole emotive delle persone tossiche.

I vampiri emotivi, definiti anche persone tossiche, usano giochi psicologici per raggirare psicologicamente qualcuno facendo principalmente leva sui sensi di colpa.

L’obiettivo di queste persone è prendersi tutta l’energia e attirare la completa attenzione dell’altro senza offrire nulla in cambio. Alcune persone li attraggono più di altri perché hanno i tratti caratteriali che i vampiri emotivi cercano. Queste persone sono eccessivamente gentili e premurose e solitamente anche emotivamente deboli, incapaci di rifiutare le richieste di questi vampiri emotivi.

Qualunque sia lo scopo della relazione che intrattenete con gli altri, deve sicuramente essere salutare. In caso contrario spenderai la tua energia positiva per le persone che chiederanno sempre di più. Anzi, prima ancora di iniziare la giornata, sarai già emotivamente esausto. Scopri quali segni dello zodiaco attirano i vampiri emotivi e impara a riconoscerli per tenerli alla larga.

Come riconoscere le persone tossiche?

Quando apprezzi qualcuno, è difficile rendersi conto se sia o meno una persona tossica. E’ necessario imparare a individuare queste persone per tenerle lontane in modo da essere circondati solo da persone positive e andare avanti in modo ottimista. Le caratteristiche principali delle persone che dovresti evitare sono evidenti:

Non si sbagliano mai

Spesso ti criticano

Sono invadenti

Ti manipolano

Non mantengono le loro promesse

Ora che sei in grado di riconoscerli, la decisione di tenerli nella tua vita dipende solo da te!

Quali segni zodiacali attraggono i vampiri emotivi?

1- Toro

Questi nativi attirano principalmente i manipolatori, perché sono gentili e innocui. Il loro grado di compassione ed empatia attira approfittatori e persone narcisiste. Hanno una grande capacità di ascoltare e mettersi nei panni degli altri, al punto di assorbire tutta la loro energia negativa. Oltre a ciò, queste persone sono determinate e fanno del loro meglio per raggiungere i loro obiettivi. Questo aspetto li rende facilmente raggirabili.

2- Vergine

I nativi di questo segno sono perfezionisti ed estremamente attenti. Sono generalmente discreti e persistenti. Pertanto, attraggono i dominatori. A causa della loro simpatia e cordialità, i vampiri emotivi cercano di prendere il controllo delle loro vite e abusare della loro gentilezza.

3- Cancro

Le persone il cui segno zodiacale è il cancro sono in grado di offrire una dose illimitata di amore. Estremamente rispettosi e premurosi, attraggono le persone tossiche che hanno bisogno di essere costantemente madri.

4- Sagittario

I sagittari sono socievoli ed estroversi. Hanno una grande cerchia di amici e sono spesso circondati da persone care. Sono quindi la preda ideale dei vampiri emotivi che usano come percorso per allargare il loro circolo sociale e, quindi, per ottenere più attenzione e affetto.

5- Ariete

Questi nativi sono persone attive, pronte a fare qualsiasi cosa per proteggere coloro che li circondano. Di conseguenza, il loro desiderio di soddisfare i desideri degli altri e la loro energia traboccante tenderanno ad attrarre “bambini adulti”.

Le basi di una relazione sana

Al fine di costruire una relazione sana, ci sono alcuni principi da stabilire. Innanzitutto, rispetta l’altra persona, proprio come meriti di essere rispettato tu stesso. Quindi sii te stesso, esprimi i tuoi sentimenti e allo stesso tempo ascolta quelli degli altri; In coppia bisognerebbe sempre sostenersi a vicenda nel bene e nel male, e questo, nell’amicizia così come nelle relazioni sentimentali. E infine, non sminuire nessuno, al contrario, esprimi la tua ammirazione per l’abilità raggiunta dagli altri e incoraggiali in questa direzione.