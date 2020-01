Uomini e Donne | Giulia De Lellis è stata derubata a Natale nella casa in cui da mesi vive con il suo fidanzato Andrea Iannone

Un difficile Natale per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis è stata derubata a Natale. La fidanzata di Andrea Iannone, sul suo profilo Instagram, ha informato i fan che al suo rientro dalle vacanze ha trovato la sua casa completamente ripulita.

“Ringrazio i ragazzi della Rinascente, ero rimasta perfino senza mutande” ha confidato Giulia De Lellis di Uomini e Donne.

Informando i suoi fan che da questo momento in poi non li aggiornerà costantemente su tutto ciò che fa, in quanto ha bisogno di tutelarsi visto che non è la prima volta che viene derubata.

Giulia ci ha tenuto ad invitare i suoi fan a fare lo stesso, perché potrebbe succedere anche a loro se aggiornano in maniera costante i social su ciò che fanno.

