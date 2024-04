Fasciatoio portatile, per cambiare ovunque in modo pratico e igienico il tuo bebè

Contiene link di affiliazione.

Il cambio pannolino, che è una delle attività che un neo genitore compie forse più volte al giorno, fuori casa può sembrare un’impresa impossibile; sono sicura che ti attanaglieranno mille quesiti sul dove cambiare il tuo piccolo, se la scelta fatta sarà abbastanza igienica e come evitare che il suo corpo sfiori il fasciatoio di un bagno pubblico. Ecco perché un fasciatoio portatile può davvero semplificarti la vita, comodo e pratico, avrai sempre a portata di mano un luogo asciutto, pulito e comodo dove poter cambiare il tuo piccolino in tranquillità tutte le volte che vuoi, senza temere di avergli fatto prendere qualche infezione o aver aspettato troppo a lungo per mettergli un pannolino pulito con il rischio di irritazioni e bruciori fastidiosi.

Se sei in viaggio con il tuo bebè, poi, potrà esserti ancora più utile, se ad esempio devi stare per diverse ore in macchina e l’idea di cambiare il tuo piccolino in un bagno di un autogrill, anche se dotato di fasciatoio, ti terrorizza, con questo sistema potrai mettere un pannolino nuovo al tuo bambino direttamente nella tua auto o comunque appoggiare il tuo tappetino sul tavolo in bagno senza rischiare che il tuo bebè tocchi qualcosa.

Fasciatoio portatile, il rimedio per cambiare il pannolino in qualsiasi posto ti trovi

Sia che tu sia in viaggio o a fare una semplice passeggiata fuori casa, avrai capito come il fasciatoio portatile sia una vera e propria svolta per cambiare il pannolino al tuo bambino in qualsiasi posto tu ti trova. Se stai pensando che si tratta dell’ennesima borsa da portare dietro e quindi un altro ingombro oltre al passeggino e a tutto il resto ti fermo subito, questo sistema altro non è che un cuscino pieghevole più piccolo di una cartellina per documenti, che potrai attaccare al telaio o portare a tracolla e aprire in modo facile e veloce tutte le volte che ti serve.

Oltre ad avere la parte dove poggerai il tuo piccolino e un cuscino dove posizionare la testolina, generalmente i fasciatoi portatili sono dotati di comode tasche laterali dove potrai mettere le salviettine umide e l’occorrente che ti servirà per pulire il piccolino e avere tutto a portata di mano, cosa che come sai è fondamentale quando si cambia un bambino, ancor di più se sei fuori casa.

A tal proposito vorrei suggerirti il fasciatoio portatile Tends, non preoccuparti la taglia non indica che sia più ingombrante di altri quanto al contrario che hai più spazio e più tasche ma una volta piegato è sempre più piccolo di una cartellina. Disponibile in diverse fantasie – dagli animali alle nuvole ma anche a tinta unita – è impermeabile e dotato di due grandi tasche in rete dove poter conservare i pannolini, una interna per olio o crema, una aperta per le salviette e due esterne dove conservare telefono e chiavi così da non doverti portare la tua borsa dietro. Questo modello XL è grande abbastanza da evitare che la pelle del tuo bambino entri in contatto con un tavolo dove magari lo hai appoggiato o altro; realizzato in tessuto Oxford impermeabile, è facile da aprire anche solo con una mano, una volta ripiegato potrai legarlo al passeggino, grazie all’apposita allacciatura, o al tuo polso oppure grazie a un’alta cinghia al sediolino dell’auto.

Altrimenti un altro valido prodotto che mi sento di consigliarti è il fasciatoio portatile LUDAZON dotato di cuscino ergonomico, è studiato per garantire un’esperienza di cambio molto confortevole per il tuo bambino. Anche questo modello come il precedente ha un tappetino ampio e una serie di tasche per organizzare e avere a portata di mano tutto il necessario per pulire il tuo piccolino e una tasca extra impermeabile dove mettere ciò che ti serve quando sei fuori casa. A differenza dell’altro questo ha una tracolla per poterlo portare a spalla o gli agganci per attaccarlo al telaio del passeggino, ed è disponibile in una sola fantasia con simpatici e colorati animali.

