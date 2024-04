Isola dei famosi, dopo Francesco Benigno scoppia un altro caos: regolamento infranto di nuovo

Dopo le prime due settimane de L’Isola dei Famosi, la produzione ha dovuto prendere duri provvedimenti per violazioni del regolamento.

Da qualche settimana è iniziata la nuova edizione del noto reality show L’Isola dei Famosi. Il programma televisivo viene trasmesso in diretta su Canale 5, in prima serata. La conduzione è stata affidata a Vladimir Luxuria, mentre Elenoir Casalegno ha assunto il ruolo di inviata dall’Honduras.

Fin dalla prima settimana, la competizione tra i naufraghi è entrata nel vivo. Nello specifico, si è svolta la prima prova per eleggere il leader del gruppo, ovvero Greta Zuccarello. Inoltre, sono state fatte le prime nominations per sottoporre alcuni concorrenti al televoto del pubblico televisivo. Nel corso delle prime due settimane, due concorrenti hanno deciso di ritirarsi per motivi fisici (Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli).

Mentre, uno è stato eliminato dal televoto (Luce “Selen” Caponegro) ed un altro è stato espulso (Francesco Benigno). L’attore e regista Francesco Benigno è stato allontanato dal reality show per alcune gravi violazioni del regolamento. La produzione e la conduttrice hanno deciso di non voler mostrare e rivelare che cosa è successo per non dare visibilità alla situazione. Ma che cosa è realmente successo?

Isola dei Famosi: violazione del regolamento e forti provvedimenti

Molto probabilmente l’ex concorrente Francesco Benigno non è stato l’unico responsabile della violazione del regolamento del programma. Nel corso dell’ultima puntata, Vladimir Luxuria ha finalmente raccontato cosa è realmente successo con Benigno. Tuttavia, nel corso della discussione con tutti i concorrenti, la ballerina e modella Greta Zuccarello ha voluto rivelare qualcosa che era sfuggito alla produzione de L’Isola dei Famosi. Quali sono state queste importanti rivelazioni?

La giovane concorrente ha detto che uno dei naufraghi ha infranto il regolamento. Tuttavia, Zuccarello non ha voluto fare esplicitamente il nome, ma ha solamente sottolineato che la persona in questione aveva l’immunità e non poteva essere nominata. Dunque, oltre a Francesco Benigno, almeno un altro concorrente avrebbe sottratto del cibo ad altri naufraghi, mangiandolo poi assieme ad altri.

Queste sono le accuse mosse da Greta Zuccarello e di cui la conduttrice ha preso nota. Qualche momento dopo, Vladimir Luxuria è nuovamente intervenuta sull’argomento, comunicando a tutti che la produzione del reality show era già a conoscenza di tutto quello che era successo. Inoltre, entro la fine della puntata i naufraghi coinvolti sarebbero stati raggiunti da duri e seri provvedimenti.

L’unico concorrente che si è voluto prendere tutta la responsabilità è stato Pietro Fanelli. Purtroppo, Fanelli ha ammesso solamente di aver mangiato il cibo e di non averlo sottratto. Ma, alla richiesta della conduttrice di svelare il nome del naufrago che avrebbe rubato il cibo agli altri, Pietro Fanelli non ha voluto rispondere.