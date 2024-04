Moda “genderlees”: 5 capi che devi avere nell’armadio per questa primavera/estate

Vuoi avere dei capi unisex, o come si dice adesso genderless, nel tuo armadio? Ecco i must have per questa stagione!

Quando la mattina ci prepariamo sappiamo bene che molto viene influenzato dal nostro umore ed ovviamente dal posto di lavoro. Un conto se dobbiamo andare in ufficio, un’altro se siamo delle insegnanti di ginnastica! Ma se vogliamo vestirci in modo particolare o meglio genderless cosa dobbiamo scegliere per questa primavera estate?

Noi oggi vi mostreremo ben 5 pezzi che devi assolutamente avere nel tuo guardaroba per essere super alla moda. Sei curiosa/o di sapere quali sono? Scorri le prossime righe e lo scoprirai!

Moda genderlees ecco i must have

Non sempre abbiamo vogliamo di metterci un completo con la gonna e la giacca, magari è una giornata più tranquilla o siamo nel fine settimana e vogliamo sentirci comodi ma sempre con un occhio alla moda. Ecco quindi che la scelta genderless è quella perfetta.

Si perché parliamo di capi unisex che vanno bene a tutti. Ma sai che cinque pezzi sono assolutamente d’avere nel proprio armadio per questa primavera estate 2024? Iniziamo subito con il primo. Questo è un vero e proprio sogno. Parliamo di una Pouch in pelle saffiano verde di Prada. Ovviamente se non possiamo comprare lei troviamo un’alternativa simile ad un costo accessibile.

Ma è veramente un qualcosa che vedremo moltissimo in città e non solo. Altro pezzo iconico di questa stagione è la camicia a maniche corte in pizzo sangallo rigorosamente bianca. Un pezzo incredibile è della casa di moda di Valentino. Ma anche qui, troviamo qualcosa di similare.

Possiamo poi unirla a dei jeans skinny e saremo comode, alla moda e bellissime! Una calzatura perfetta per le scampagnate o per quando non fa ancora caldissimo sono i Chelsea boots in suede con applicazioni di strass, Loewe. Anche qui, ci sono in commercio tantissimi articoli ad un prezzo assolutamente accessibile. L’importante è l’ispirazione!

Noi li troviamo perfetti! Per la sera poi la scelta ricade su una maglia traforata in cotone. Sono disponibili in tantissimi modelli e colori, dal classico nero, al bianco ai colori primaverili. Un brand come Valentino propone qualcosa di incredibile anche al tatto!

Ultimo consiglio di moda per il nostro armadio una camicia in lino a maniche lunghe con clip rimovibili. Possiamo utilizzarla dal mattino alla sera. Se le clip sono da giorno la sera la nostra camicia senza di loro sarà perfetta per qualsiasi tipo di outfit. Un’esempio bellissimo è quella di Jil Sander!

Adesso che conosci i 5 capi d’avere nell’armadio controlla bene e nel caso vai a fare subito un giro per negozi siamo certi che troverai quello che stai cercando.