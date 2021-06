Diletta Leotta ha un nuovo Must-Have: la camicia di lino da uomo! Ecco come Diletta Leotta affronta l’estate!

Per voi qual è il MUST-HAVE dell’estate 2021? Per Diletta Leotta è solo uno: la camicia di lino da uomo. Meglio ancora se indossata con uno shorts di jeans. Allora vediamo insieme un nuovo look estivo ispirato a Diletta Leotta!

Avete mai avuto la sensazione di guardare una vetrina da uomo, vedere un capo e innamorarvene a tal punto da acquistarlo? Se capite di cosa sto parlando questa è la guida di stile che fa per voi.

Giovedì scorso Diletta Leotta pubblica sul suo feed di Instagram una foto che la ritrae in camicia di lino da uomo, annodata sotto al seno, uno shorts di jeans e una décolleté in vernice. La description della foto diceva:“La camicia di lino è il mio Must-Have di stagione”.

Cara Diletta, la pensiamo esattamente come te! Per questo motivo oggi, la guida di stile di CheDonna sarà interamente incentrata sul come ricreare un look estivo, femminile e sensuale, ispirato al capo must-have di Diletta Leotta!

Leggi anche: Paola di Benedetto e il suo minidress romantico! Ecco il modo giusto per creare un outfit estivo!

Ma prima di iniziare, cosa sapete di Diletta Leotta? Anno 1991, nasce a Catania e già da giovane inizia a collaborare con una rete siciliana in una trasmissione calcistica. Gli studi la hanno fatta arrivare a Roma, dove si è laureata in Giurisprudenza alla Luiss e dal 2011 iniziano le sue apparizioni nel mondo della televisione. Prima su La5, poi su SkyTg24, facendo la meteorina, e dal 2015 intraprende la scalata verso il successo del suo primo amore (lavorativo): il mondo del calcio. Viene chiamata a condurre su Sky Sport 1 il programma Sky Serie B e con Ilaria D’Amico gli speciali dedicati agli europei di calcio del 2016. Inoltre, conduce insieme a Daniele Battaglia un programma radiofonico 105 Take Away. Vita amorosa? In questo momento la bella Diletta sta vivendo una storia d’amore con il protagonista di soap-opera più amato del momento, Can Yaman.

Lavoro, gossip e vita amorosa a parte, quello che a noi interessa di Diletta Leotta è il look! Quindi bando alle ciance: creiamo insieme un look estivo ispirato al must-have di stagione di Diletta Leotta, la camicia di lino da uomo!

Diletta Leotta e il suo outfit estivo: camicia di lino da uomo e shorts di jeans! Ecco come essere trendy e femminili, anche in estate, con il look ispirato alla bella Diletta!

Quindi, quali sono i capi principali per un look ispirato a Diletta Leotta?

camicia di lino da uomo : questo è uno dei capi più trendy per l’estate 2021. Ha moltissimi modi di utilizzo. Da uomo, ad esempio, è il capo più elegante e più fresco che bisogna sempre tenere nell’armadio. Da donna può essere indossata arricciata sotto al seno, come la indossa Diletta Leotta, oppure portata chiusa e oversize, a mo’ di copri costume. Sta di fatto che la camicia di lino è quel capo must-have che sarà il protagonista di tutti i nostri outfit estivi migliori!

: questo è uno dei capi più trendy per l’estate 2021. Ha moltissimi modi di utilizzo. Da uomo, ad esempio, è il capo più elegante e più fresco che bisogna sempre tenere nell’armadio. Da donna può essere indossata arricciata sotto al seno, come la indossa Diletta Leotta, oppure portata chiusa e oversize, a mo’ di copri costume. Sta di fatto che la camicia di lino è quel capo must-have che sarà il protagonista di tutti i nostri outfit estivi migliori! shorts di jeans : questo è un altro capo must-have della stagione estiva 2021. È un capo evergreen che non passerà mai di moda, oltre che ad essere super versatile. Può andare bene con un crop top per andare al mare, con una t-shirt e scarpe da ginnastica per un look informale da giorno e con una camicia oversize e un tacco dieci alla schiava per l’aperitivo con le amiche. Una cosa è certa: non potete farvi mancare nell’armadio almeno un paio di shorts di jeans.

: questo è un altro capo must-have della stagione estiva 2021. È un capo evergreen che non passerà mai di moda, oltre che ad essere super versatile. Può andare bene con un crop top per andare al mare, con una t-shirt e scarpe da ginnastica per un look informale da giorno e con una camicia oversize e un tacco dieci alla schiava per l’aperitivo con le amiche. Una cosa è certa: non potete farvi mancare nell’armadio almeno un paio di shorts di jeans. décolleté: questo è il tacco per eccellenza. Non si può essere delle vere fashion victim senza avere nella scarpiera almeno un paio di questa tipologia di scarpa. Diletta Leotta, nel suo look, le indossa di vernice e blu, abbinate alla camicia di lino. Ma non dovete necessariamente abbinare il colore della vostra scarpa all’outfit: ne basta avere un paio nude e il gioco è fatto!

Leggi anche: Qual è il look da aperitivo perfetto? Scopriamolo insieme a Giulia De Lellis!

Vi piace l’abbinamento ma non avete i capi giusti? Non preoccupatevi: noi di CheDonna abbiamo fatto una piccola selezione di alcuni capi per ricreare al meglio il look di Diletta Leotta, solo per voi e tutti di…Zara!

Shorts di jeans a vita alta, aderenti e sfrangiati. Costo € 17,95.

Camicia da uomo relax fit di lino e cotone. Costo € 29,95.

Ecco un facile esempio di come poter essere alla moda e femminili senza spendere molto, anche in estate. Perché ci si può vestire pratiche e comode, ma senza rinunciare allo stile, come nel nostro caso!

La nostra guida di stile ispirata al look di Diletta Leotta termina qui.

Noi ci vediamo (virtualmente) domani, qui, su CheDonna, a studiare tutto ciò che riguarda la moda, il gossip e l’attualità dell’ultimo secondo.

Nel frattempo, cosa vi dico sempre? Sperimentate e create il vostro outfit sulla base delle nostre guide di stile. Sarete al top!

Emanuela Cappelli