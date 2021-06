Carlo Beretta e la bellissima dedica d’amore a Giulia De Lellis, ma la mamma di lui preferirebbe qualcun’altra…

Carlo il rampollo di casa Beretta è follemente innamorato della sua Giulia, infatti nonostante la sua massima riservatezza ha condiviso alcuni scatti in cui è ritratto insieme all’influencer romana con una vista mozzafiato. Beretta è difatti volato in Sardegna, dove la dolce metà è impegnata nella registrazione del programma Love Island Italia dove riveste il ruolo di conduttrice.

Tra l’altro è la sua prima esperienza in questa veste e la De Lellis si è sempre mostrata entusiasta della conduzione.

LEGGI ANCHE –> “Ecco perchè sto con Carlo Beretta”: Giulia De Lellis a ruota libera

Carlo Beretta: la mamma preferisce Dayane Mello a Giulia De Lellis

Come già detto, Giulia De Lellis si trova a Gran Canaria per condurre la prima edizione di Love Island Italia. Nelle ultime ore, il fidanzato Carlo Beretta l’ha raggiunta nella esotica location. Chissà come reagirà quando scoprirà che la suocera Umberta frequenta ancora Dayane Mello, e che le due hanno trascorso insieme un pranzo in famiglia.

Dopo una scenata di gelosia in piena regola, Carlo Beretta è volato dalla sua Giulia e i due trascorrono insieme tanti momenti indimenticabili, mentre la romana si gode il successo come presentatrice. Nel frattempo, la suocera Umberta è andata a pranzo con Dayane Mello, ex fidanzata di Carlo, per la quale sembra provare un affetto smisurato.

Dunque guai per Giulia De Lellis, in competizione con Dayane Mello che sembra essere la preferita dalla madre Carlo Beretta. Infatti, durante l’esperienza della Mello dentro la casa del Grande Fratello Vip, la madre di Beretta aveva inviato alla modella brasiliana un aereo. Chissà se Giulia sa della situazione e se il suo Carlo l’ha avvisata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Gussalli Beretta (@carlogussa)

Ciò che è certo è che intanto la coppia si sta godendo dello splendido tempo insieme in Sardegna, tra una registrazione e un’altra. Intanto Carlo innamorato pubblica gli scatti al tramonto con la De Lellis e scrive: My ray of light, il mio raggio di luce.