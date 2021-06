“Ecco perchè sto con Carlo Beretta”: Giulia De Lellis a ruota libera

Giulia De Lellis ha deciso di venire allo scoperto e di confidare al grande pubblico perchè ha scelto di stare al fianco di Carlo Beretta.

Giulia De Lellis ha da poco fatto il suo debutto come conduttrice. In quanto è da poco disponibile la prima stagione di Love Island, il nuovo show targato Discovery Plus che non sembrerebbe star trovando l’accoglienza che il pubblico sperava, ma l’esperta di tendenze è ancora al lavoro sul set per registrare le puntate che mancano. Per questo motivo quale occasione migliore se non questa per rilasciare nuove interviste?

La conduttrice, ora possiamo definirla in questo modo, ai microfoni di Novella 2000 ha parlato del nuovo ruolo in tv, ma tra una confidenza e l’altra non ha potuto fare a meno anche di parlare del suo nuovo compagno, Carlo Beretta, con cui sembrerebbe aver trovato una certa stabilità dopo i vari tiri e molla con Andrea Damante.

Carlo, in un primo momento, non aveva colpito i fan di lei, ma con il passare del tempo sembrerebbero essersi ricreduti. Tant’è che lei, durante il corso dell’intervista, ha rivelato per quale motivo ha scelto di stare al suo fianco. Una Giulia De Lellis del tutto inedita.

Carlo Beretta: Giulia De Lellis svela perché si è innamorata di lui

Giulia De Lellis ha deciso di parlare per la prima volta a cuore aperto della sua relazione con Carlo Beretta, rivelando di ritenerlo come un uomo senza tempo, dotato di un’intelligente e di una profondità fuori dal comune. Una persona speciale con cui non si era mai rapportata prima d’ora e per questo motivo, non appena lo ha conosciuto, è rimasta profondamente colpita da lui.

“E’ un ragazzo che non ha età“ ha spiegato durante il corso dell’intervista, senza nascondere la forte gelosia che prova nei suoi confronti. “Non mi era mai capitato di frequentare una persona come lui, molto profonda, interessante e sensibile” ha aggiunto. “Quando penso a lui, la prima cosa che mi viene in mente è che è un ragazzo di una volta. E’ più unico che raro” ha confidato a cuore aperto.

LEGGI ANCHE –> Vuoi essere alla moda per l’estate? Scopri come farlo con il look di Giulia De Lellis!

“Molto dolce. Esigente. Perché ho bisogno di stimoli continui, di dimostrazioni continue“ ha poi precisato, facendo probabilmente riferimento anche alle sue storie passate che come ormai noto a tutti non sono di certo concluse nel migliore dei modi, anzi. “I rapporti dove non ci si dimostra nulla non mi appartengono“ ha concluso schietta come sempre. “Io do molto, ma pretendo molto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembrano essere più felici che mai. Lui potrebbe essere finalmente quello giusto? Effettivamente la conduttrice di Love Island, da quando è al suo fianco, appare più serena e felice che mai, come non lo era da qualche tempo. Tanto da far sperare che Beretta potrebbe essere quello di cui lei era alla ricerca.