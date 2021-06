“E’ gay, ma non lo sa”: l’ex Uomini e Donne fa un passo indietro. Ecco cosa ha detto davvero

L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza in merito ad alcune dichiarazioni choc sul suo ex fidanzato: che cosa ha detto.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini nelle scorse ore è finita al centro della polemica. Il motivo? Come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, durante il suo percorso negli studi Elios di Roma, Jessica aveva scelto di iniziare una relazione con Davide Lorusso. Dopo qualche mese però la relazione tra i due si è conclusa ed a troncare il tutto sarebbe stato lui, senza darle, così confida lei, alcuna spiegazione di fronte a questa scelta.

Sulla copertina del settimanale Nuovo, l’ex tronista compare in primo piano, affermando che il motivo della rottura in realtà risiederebbe in una finta eterosessualità di Davide, scatenando così il caos. In quanto il pubblico ha trovato di dubbio gusto tali affermazioni. Jessica però è prontamente intervenuta sul suo profilo Instagram, facendo una rettifica, rivelando che lei non avrebbe mai utilizzato certi termini e si sa che sulle copertine dei magazine il tutto viene ingigantito ma all’interno dell’intervista viene spiegato a dovere.

Jessica Antonini di Uomini e Donne fa una rettifica su Davide Lorusso

Jessica Antonini per far comprendere al meglio la sua buona fede, ha deciso di fare una diretta Instagram in cui spiegare per filo e per segno quello che ha realmente detto durante il corso dell’intervista, smentendo le forti dichiarazioni su Davide Lorusso.

“Ora spiego come sono andate le cose” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne, come riportato dal portale Isa & Chia. “Mi sono legata tanto alla sua famiglia. Mio figlio si era legato tanto a lui. Io avevo tutto il mio armadio da Davide” ha spiegato. “Partivo tutti i giovedì e tornavo tutti i lunedì. Avevamo fatto dei progetti. Abbiamo coinvolto totalmente le famiglie. All’improvviso parlando di futuro è sparito“ ha aggiunto. “Si è distaccato totalmente. Mi aveva detto che aveva avuto un momento di paura. Succede che un mese fa io salgo e prima di arrivare in stazione lui mi scrive se ero felice“ ha continuato, raccontando tutto ciò di cui gli utenti della rete non erano a conoscenza.

“Io gli dico assolutamente si. Arrivo in stazione, baci e abbracci. Andiamo a casa e facciamo spesa, ma lo vedevo distaccato“ ha poi ripreso il discorso. “Pensavo fosse una cosa sua anche perché siamo un po’ diversi“ ha poi ammesso. “Io sono un po’ più espansiva. Mi erano arrivate anche tantissime segnalazioni su Instagram. Di cose che faceva mentre io non c’ero” ha poi dichiarato.

“L’ho sempre difeso, perché credevo in lui. Un mese fa abbiamo parlato e lui ha ammesso che c’erano dei problemi. Anche in intimità ce n’erano“ ha poi toccato il punto saliente dell’intervista. “Lui era molto freddo e distaccato e per una donna non è bello. Può darsi che io non gli piaccia più. può darsi che gli piaccia un’altra. Può darsi che abbia degli altri gusti“ ha dichiarato. “Non c’è niente di male. Secondo me ce li ha e non lo sa. Ma non è un’accusa, non sto accusando nessuno. Penso sia giusto che una donna si faccia una propria idea” ha poi concluso, sperando di aver chiarito in maniera definitiva l’intera faccenda.

Jessica e Davide dopo Uomini e Donne purtroppo hanno compreso di non essere fatti per stare insieme e mentre lei è al centro della polemica, lui ha preferito adottare la strada del silenzio. Glissando sulle recenti dichiarazioni di lei, rimanendo costante e concentrato su quella che è la sua vita, lontano dalla luce dei riflettori e dal gossip della cronaca rosa.