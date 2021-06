Qual è il look da aperitivo perfetto? Scopriamolo insieme a Giulia de Lellis!

Vi è mai capitato di dover andare ad un aperitivo in qualche posto chic e aver pensato: ma come ci si veste ad un aperitivo? Ve lo spieghiamo noi di CheDonna insieme all’outfit di Giulia De Lellis!

Partiamo da un concetto imprescindibile nella moda: ogni occasione ha il suo dress-code. Non importa se tu abbia creato un outfit super abbinato oppure tu stia indossando i capi dei brand più in voga del momento. Se non rispetti il dress-code, il tuo look è bocciato.

Una volta reso nostro questo concetto dobbiamo imparare quali sono le differenze tra un abbigliamento da giorno, da aperitivo, da cena o da cerimonia. Perché si, i dress-code per queste occasioni sono tutti diversi!

Oggi, però, ci soffermeremo solo su un particolare momento della giornata, quello che ci fa rilassare a fine giornata e che ci permette di giocare e sperimentare con la moda. Di quale momento sto parlando? Dell’aperitivo!

In questa guida di stile proveremo a capire qual è l’outfit più adatto per un aperitivo, e non solo. Prenderemo ispirazione da uno dei look sfoggiati dalla presentatrice ufficiale di Love Island, Giulia De Lellis.

E allora non c’è nulla da aspettare: partiamo con questa guida di stile targata CheDonna che vi spiegherà tutto ciò che devi sapere per creare un perfetto look da aperitivo!

Look da aperitivo: qual è l’outfit più giusto? Scopriamolo insieme con il look di Giulia De Lellis perfetto per l’aperitivo!

Per chi non lo sapesse, il rituale dell’aperitivo è quel momento della giornata in cui abbiamo finito la giornata di lavoro e stacchiamo la spina in qualche locale in centro città prima di andare a cena.

Perché è così importante? È diventato di gran voga negli ultimi anni perché durante l’aperitivo ci si può rilassare e staccare la spina subito dopo una giornata intensa di lavoro, e non solo. L’aperitivo piace soprattutto perché è un momento super informale: non ci sono delle etichette molto rigorose, puoi stare seduta o in piedi, puoi bere e mangiare quello che vuoi ma soprattutto potrai conoscere molte persone nuove. Gli aperitivi sono quelle occasioni in cui arrivi al locale, ti siedi al tuo tavolo prenotato per 4 e in men che non si dica il tuo tavolo è diventato da 10 persone.

Ci sono, però, alcuni aspetti importanti da tenere a mente al fine di creare un outfit perfetto:

gli aperitivi si tengono generalmente dalle 18:00 in poi.

non bisogna essere eleganti, ma trendy.

Perché queste due precisazioni? Perché dato che gli aperitivi si tengono subito dopo la giornata di lavoro, tendenzialmente dalle 18:00 in poi, si presuppone, soprattutto in estate, che ci sia ancora la luce del sole. E quindi? Non indossate outfit total black! Avrete sprecato un occasione per mostrare un outfit degno di una vera fashion victim. L’altra precisazione riguarda tutte coloro che si vestono in maniera elegante per andare ad un aperitivo: non è una cerimonia! La parola d’ordine dell’aperitivo è “relax”, e non ci si può rilassare vestite come se stessimo andando al matrimonio di nostro cugino. Quindi, tacchi si, ma abbinamento trendy! Tipo?

Jeans a vita alta, corset top e sandalo nude tacco dieci. Semplice, sportivo e sempre d’effetto!

Semplice, sportivo e sempre d’effetto! Minidress e stivale camperos. Accoppiata vincente dell’aperitivo dell’estate 2021!

Accoppiata vincente dell’aperitivo dell’estate 2021! Abito lungo e sandalo alla schiava: quando l’aperitivo si sposta al mare o bordo piscina, il look perfetto da aperitivo è quello composto da un abito lungo, possibilmente scollato sulla schiena e un sandalo flat, meglio ancora se alla schiava!

Uno dei look più giusti da aperitivo è quello indossato da Giulia De Lellis per la sesta puntata di Love Island, composto da un minidress di Jacquemus verde salvia, con bratelline, scollatura sulla schiena e drappeggio sulla gamba, e da un sandalo tacco dieci nude alla schiava. Semplice e di effetto! Costo? Ne abbiamo selezionato uno per voi, molto simile a quello indossato dalla bella Giulia, ed il prezzo è di € 650,00.

Come sempre, prendiamo ispirazione dalle star del momento, ma non copiate mai, perché per essere alla moda non serve svuotarci i portafogli!

Quindi ricordate: essere trendy, mai il nero e mai l’eleganza estrema! Se tenete a mente queste tre piccole regole, i look da aperitivo non potranno più farvi paura!

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata interamente sui look e regole dell’aperitivo.

Abbiamo visto come e cosa dobbiamo indossare per essere al top per l’aperitivo a fine giornata. Ma rimane sempre uno il consiglio: siate voi stesse, per quello non esiste consiglio di stile!

Emanuela Cappelli