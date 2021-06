Paola Di Benedetto e il suo minidress romantico! Ecco il modo giusto per creare un outfit estivo!

Quante di voi si svegliano la mattina, si preparano per la giornata, aprono l’armadio e non sanno cosa mettere? Per l’estate rovente che ci attende facciamo come Paola Di Benedetto: indossiamo un minidress romantico!

Le temperature sono aumentate, le scuole sono terminate e ci si avvicina alle ferie. Nonostante queste note positive, ci sono sempre alcune ricorrenti situazioni che avviliscono le nostre giornate. Ad esempio? Il non sapere cosa indossare per i look estivi di tutti i giorni.

Quando il caldo, quello vero, inizia a far parte delle nostre giornate, i nostri look iniziano a diventare sciatti, semplici e “indifferenti”. Viene meno la nostra indole di fashion victim che lascia spazio alla comodità e alla praticità.

Da oggi questo non sarà più un problema, perché noi di CheDonna vi spiegheremo come essere trendy ma comode anche in estate.

Come? Ispirandoci al look estivo di Paola di Benedetto!

Leggi anche: Qual è il look da aperitivo perfetto? Scopriamolo insieme a Giulia De Lellis!

Ma facciamo una piccola introduzione: Chi è Paola Di Benedetto? Anno 1995, Paola Di Benedetto è una modella, showgirl e influencer. Una delle sue prime apparizioni nel mondo della TV è stata come Madre Natura nel programma di Mediaset Ciao Darwin. Da quel momento la sua carriera ha preso quota. Nel 2018 partecipa all‘Isola dei Famosi e nel 2020 vince l’edizione del Grande Fratello Vip condotto quell’anno da Alfonso Signorini. In più, il suo profilo Instagram conta 1,7 milioni di follower, che fanno di lei una vera e propria influencer. Vita privata? Si è da poco interrotta la relazione che durava da anni con Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede, oramai sciolti anche loro.

Vita, lavoro e gossip a parte, quello che a noi interessa è solo una cosa: ricreare il look estivo perfetto ispirandoci a Paola Di Benedetto!

E allora diamo il via a questa guida di stile di CheDonna, che vi dirà tutto ciò che c’è da sapere per creare un perfetto look estivo per tutti i giorni!

Ecco come creare un perfetto look estivo per tutti i giorni ispirandoci all’outfit di Paola Di Benedetto!

Tre giorni fa, Paola di Benedetto pubblica sul suo feed di Instagram un post di uno scatto che la ritrae indossando un bellissimo minidress romantico. L’outfit ha subito colto l’interesse di tutte le fashion victim, e infatti noi di CheDonna non potevamo proprio farcelo sfuggire.

Paola Di Benedetto indossa un minidress a portafoglio con scollatura a v, manica a tre quarti a palloncino, in color corallo e fantasia Vichy. Un perfetto abito estivo in stile romantico. Il tutto viene abbinato con una pochette a forma di conchiglia. Sapete di chi è il vestito? È di Art Dealer e lo potete trovare online sul loro sito al costo di € 250,00.

Leggi anche: Beatrice Valli a Santorini indossa un minidress da urlo. Si, ma con un costo da far paura!

Per chi non avesse mai letto le nostre guida di stile, il consiglio che noi di CheDonna diamo sempre alle nostre lettrici è quello di “prendere ispirazione” dalle nostre influencer o modelle preferite, non “copiare”.

Ad esempio, in questo caso, l’abito indossato da Paola Di Benedetto è molto bello oltre ad essere un’ottima soluzione per i vostri look estivi, ma non serve spendere così tanto per essere trendy. Quindi? Cercate! Nel web, nei centri commerciali, o nel vostro negozio di fiducia.

Noi, ad esempio, abbiamo selezionato qui per voi una soluzione molto carina per rendere lo stile di Paola Di Benedetto senza spendere un patrimonio. Da Pull&Bear potete trovare un minidress con un taglio molto simile a quello indossato da Paola Di Benedetto, in fantasia fiorata. Costo? € 25,99.

Tutto ciò per dirvi che, in estate, una delle soluzioni migliori per essere alla moda senza rinunciare alla comodità e alla praticità è quella di indossare i minidress! In commercio se ne trovano di tutti i tipi, voi sceglietelo come preferite: fiorato, nei colori moda come il fucsia o l’arancio, a portafoglio o taglio cut-out. Come volete, basta che sia mini! Potete poi accessoriare il tutto con un sandalo flat, alla schiava per esempio, per l’outfit da tutti i giorni. Lo stesso minidress può essere un’ottima alternativa per un aperitivo con le amiche: togliete il sandalo flat e indossate un sabot con tacco 10 cm! Sarete perfette!

Anche per oggi termina qui la nostra guida di stile, oggi incentrata su come creare un look estivo ispirandoci alla bella Paola Di Benedetto!

Ma non preoccupatevi: come ogni giorno, noi di CheDonna siamo già a lavoro per voi, spulciando con la lente di ingrandimento nel mondo della moda, del web, del gossip e dell’attualità, per darvi sempre le informazioni migliori.

Nel frattempo che arrivi la prossima guida di stile, create il vostro look estivo romantico ispirato a Paola Di Benedetto!

Emanuela Cappelli