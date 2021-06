Beatrice Valli a Santorini sfoggia un minidress da urlo. Si, ma con un costo da far paura!

Ogni volta che vediamo i post delle nostre influencer preferite ci innamoriamo dei loro look. Ma cosa succede quando gli abiti che vorremmo copiare costano troppo? Questo è il caso del minidress che ha indossato Beatrice Valli a Santorini!

In quest’epoca digitale, in cui i social media hanno presso il completo controllo delle nostre vite, una cosa che prima poteva essere banale, come scegliere cosa indossare, sta diventando sempre più difficile.

Iniziamo con il crearci un profilo dove postare le foto delle nostre giornate, poi iniziamo a seguire influencer su influencer. Ci piace il loro stile, quindi cerchiamo di acquistare capi che assomiglino a quelli indossati da queste ultime. Quando poi ci vediamo allo specchio e il risultato non ci soddisfa al 100% decidiamo che è colpa del vestito, e che per essere al top dobbiamo acquistare gli stessi identici capi che indossano negli scatti postati nei loro feed.

E qui viene il bello: apriamo i social, troviamo il capo che ci interessa, vediamo quanto costa e cadiamo in un profondo stato di trans, poiché decisamente il vestito, jeans, maglia o scarpa dei nostri sogni costa decisamente troppo.

Questo è l’esatto caso della protagonista della guida di stile di CheDonna di quest’oggi. Di chi stiamo parlando? Di Beatrice Valli.

Innanzitutto, sai chi è Beatrice Valli?

Beatrice Valli è una mamma, modella e influencer che deve a sua popolarità alla partecipazione nel 2017 nel programma Uomini & Donne. In quell’anno corteggiava Marco Fantini. Beatrice è stata la scelta del tronista Marco, e da allora i due formano una bellissima coppia e una bellissima famiglia. Beatrice aveva già un figlio avuto con il calciatore Nicolas Bovi, e con Marco Fantini ha dato alla luce altre due figlie, Bianca e Azzurra.

Ma veniamo al dunque della nostra guida di stile: perché il web dovrebbe indignarsi?

Beatrice Valli pubblica una foto sul suo feed di Instagram in cui si trova a Santorini e indossa un bellissimo minidress bianco in pizzo di Stella Mc Cartney. Volete sapere qual’è il costo? Solamente € 2.995,00.

È chiaro che quando noi amanti della moda cerchiamo un’ispirazione dalle nostre influencer preferite e ci accorgiamo che quello che loro ci propongono è fuori dalla nostra portata, la reazione che ne consegue è di immediato sconforto.

Leggi anche: Vuoi essere sensuale con la lingerie adatta ma non sai cosa scegliere? Scopri come fare con Billie Eilish!

Ma proprio per questo motivo ci siamo noi di CheDonna, che vi aiutiamo ad essere alla moda rimanendo autentiche senza svuotarvi i portafogli!

Allora, siete pronte a dare il via a questa guida di stile? Ecco a voi i minidress che non potranno mancare nel nostro armadio per essere trendy per l’estate 2011!

I minidress più trendy dell’estate 2021. Modelli, stili e colori che non potranno mancare nel vostro armadio!

Centriamo subito il nocciolo di questa guida di stile: è arrivato il caldo e insieme ad esso è arrivato il momento di mostrare le gambe con i minidress! Ma quale scegliere? Ecco solo per voi una piccola selezione di modelli trendy!

fiorato: la fantasia fiorata rimane la stampa più in voga di tutto il 2021. Ha conquistato i nostri cuori in primavera, lo sta facendo in estate e continuerà a farlo in autunno. Vanno bene modelli larghi, a palloncino o aderenti. L’importante è che sia corto…e fiorato!

la fantasia fiorata rimane la stampa più in voga di tutto il 2021. Ha conquistato i nostri cuori in primavera, lo sta facendo in estate e continuerà a farlo in autunno. Vanno bene modelli larghi, a palloncino o aderenti. L’importante è che sia corto…e fiorato! cut-out: il taglio cut-out è stato il modello più in voga di questa primavera in fatto di abiti midi, e continua ad esserlo per gli abiti corti. Il taglio cut-out significa che quel particolare capo, nel nostro caso il minidress, ha dei tagli “qua e la”, nel senso che il capo mostra delle scollature in punti in cui non dovrebbero esserci, come i fianchi, sulla pancia o sotto al seno. Con questo modello sarete super trendy!

il taglio cut-out è stato il modello più in voga di questa primavera in fatto di abiti midi, e continua ad esserlo per gli abiti corti. Il taglio cut-out significa che quel particolare capo, nel nostro caso il minidress, ha dei tagli “qua e la”, nel senso che il capo mostra delle scollature in punti in cui non dovrebbero esserci, come i fianchi, sulla pancia o sotto al seno. Con questo modello sarete super trendy! bianco e pizzo: quale estate può definirsi tale senza il bianco e il pizzo? Se dovete partire, avete una festa in piscina, o dovete semplicemente andare a cena fuori, dovete assolutamente indossare almeno una volta un minidress bianco e in pizzo. Adesso si che è arrivata veramente l’estate!

I minidress sono di super tendenza per l’estate 2021, al contrario del 2020 in cui andavano abiti lunghi o gonne corte a portafoglio.

Leggi anche: Lunedì Look of the Day: Vestiti! Addio al Dress-Code!

Anche l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha indossato un minidress per l’evento in onore della collaborazione di Chiara Ferragni Collection con Nespresso, che ha dato alla luce una macchinetta del caffè Limited Edition in stile Chiara Ferragni Collection, con tanto di logo a forma di occhio.

Tutto ciò per dirvi che, se sapete cosa è di tendenza, qual è il vostro gusto in fatto di moda, e cosa vi rende a vostro agio, nulla vi farà più paura! Non dovrete più passare le ore a scrollare il vostro Instagram alla ricerca dell’influencer più seguita e del look da copiare! Sarete voi quelle che creerete nuovi trend, e a quel punto saranno gli altri a copiarvi!

È arrivato il momento più triste di questa guida di stile, il momento di lasciarci!

Si chiude qui questa guida i stile di CheDonna incentrata sui minidress più trendy dell’estate 2021. Non temete: abbiamo ogni giorno, ad ogni ora, in serbo solo per voi, le guide di stile, attualità, moda e gossip più trendy di tutto il web!

Adesso che sapete tutto in fatto di minidress, create il vostro outfit preferito! Sarete perfette, di tendenza e uniche!

Emanuela Cappelli