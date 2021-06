Vorresti provare ad essere più sensuale utilizzando la lingerie giusta ma non sai quale scegliere? Ti aiutiamo noi di CheDonna, con questa guida di stile, ispirata ai look di Billie Eilish, che ti dirà tutto ciò che c’è da sapere in tema di sensualità!

La oramai diciannovenne Billie Eilish lascia tutti senza parole dopo la pubblicazione della sua intervista per British Vogue del mese di giugno.

In concomitanza con l’uscita del suo nuovo album “Happier than ever“, Billie Eilish rilascia questa intervista e posa in “vesti” mai viste. La vincitrice di sette grammy e cantante che vanta milioni e milioni di dischi venduti si spoglia dei suoi abiti larghi e street e si trasforma in una perfetta pin-up, mostrando ciò che per lei significa sensualità.

Ciò che lascia tutti a bocca aperta è la sicurezza che mostra indossando corpetti, pizzo, reggicalze e tacchi. In tutta la sua carriera Billie si è contraddistinta dal resto delle cantanti del momento vestendo sempre con scarpe da ginnastica, pantaloni larghi e maglie altrettanto larghe. Anche per eventi importanti, la giovane cantante ha sempre preferito scegliere questa mise alle scollature e tacchi vertiginosi che invece hanno composto gli outfit delle sue colleghe.

Questo suo modo di fare, insieme alla voce calda e alle canzoni in stile indie, ha rivoluzionato tutto l’ambiente della musica contemporanea. Ha sdoganato ogni regola in fatto di abbigliamento e non si è accodata mai a nessun genere musicale ben etichettato: ha sempre mostrato se stessa, in qualunque cosa lei abbia fatto.

Questo modo di essere è stato la sua fortuna, iniziato con la canzone “Ocean eyes” nel lontano 2016, quando Billie aveva tra i tredici e quattordici anni.

Tra i suoi traguardi Billie Eilish può vantare di aver scritto, insieme al fratello Finneas, una la colonna sonora dell’ultimo film di James Bond, di aver vinto sette grammy e si essere la persona più giovane nella storia ad aver vinto alcune delle categorie dei grammy più importanti, su Instagram conta quasi 87 milioni di follower e alcune delle foto pubblicate sul suo feed sono tra quelle che contano più likes nella storia di Instagram.

Questi sono alcuni dei tanti successi che vanta la diciannovenne americana. Ma quello che a noi oggi interessa è il suo modo di vedere la sensualità.

Si mostra per la prima volta in lingerie, e lo fa con stile. Il suo gusto mostra indipendenza e forza, ma mostra anche richiami alla lingerie degli anni ’50.

Leggi anche: L’astro nascente di Euphoria Hunter Schafer è il nuovo volto della Galleria Prada Bag. Sai quanto costa? Rimarrai di stucco!

Billie Eilish è un insieme di novità e classicità, di sportività ma anche di eleganza. Racchiude in se mille sfaccettature, ed è forse questa caratteristica che l’ha resa e continua a renderla tanto amata dai suoi fans.

Ma noi oggi vogliamo parlare di stile, di lingerie e di outfit. E allora non perdiamo tempo: diamo il via a questa guida di stile di CheDonna tutta incentrata sulla lingerie, con l’aiuto di Billie Eilish!

Billie Eilish, negli scatti per British Vogue del mese di giugno, mostra outfit sensuali composti prevalentemente da corpetti, veli, pizzo, reggicalze e tacchi a spillo.

I capi che indossa vengono da brand di lusso come Gucci, Dolce&Gabbana, Thierry Mugler, Burberry e molti altri. Ma come vi diciamo sempre noi di CheDonna, non serve necessariamente svuotarci i portafogli per ottenere il look sperato. Serve solo un po’ di studio della moda e un po’ di senso dello stile. In più, se avete noi di CheDonna, il gioco è fatto!

Ho, quindi, creato per voi una piccola selezione di capi che non può mancare nel vostro cassetto della biancheria:

body/corpetto : i body o i corpetti sono quegli indumenti che danno una struttura al corpo. Non a caso nel corso della storia, questi capi hanno assunto forme e tessuti diversi, proprio per rispecchiare le necessità e i gusti delle donne nell’arco del tempo. In questi anni, in cui il ritorno alla classicità e all’eleganza è un MUST, il corpetto sta riprendendo le forme di un tempo, molto anni ’50. Scegliete un body che abbia delle trasparenze, create da tessuti come velo, chiffon o pizzo, che valorizzi il décolleté con delle scollature a V e che segni il punto vita, donando alla silhouette una forma morbida e sensuale.

: i body o i corpetti sono quegli indumenti che danno una struttura al corpo. Non a caso nel corso della storia, questi capi hanno assunto forme e tessuti diversi, proprio per rispecchiare le necessità e i gusti delle donne nell’arco del tempo. In questi anni, in cui il ritorno alla classicità e all’eleganza è un MUST, il corpetto sta riprendendo le forme di un tempo, molto anni ’50. Scegliete un body che abbia delle trasparenze, create da tessuti come velo, chiffon o pizzo, che valorizzi il décolleté con delle scollature a V e che segni il punto vita, donando alla silhouette una forma morbida e sensuale. autoreggenti o reggicalze: le calze sono tra gli indumenti più sensuali che esistono in commercio, anche se a volte molto scomodi. Molte donne non le indossano perché non trovano il modello adatto alla loro fisicità e “scivolano” in continuazione. Una soluzione valida è quella di utilizzare delle reggicalze. Avrai risolto la scomodità delle calze e avrai portato la tua mise intima ad un altro livello!

le calze sono tra gli indumenti più sensuali che esistono in commercio, anche se a volte molto scomodi. Molte donne non le indossano perché non trovano il modello adatto alla loro fisicità e “scivolano” in continuazione. Una soluzione valida è quella di utilizzare delle reggicalze. Avrai risolto la scomodità delle calze e avrai portato la tua mise intima ad un altro livello! monocromatico : come per l’abbigliamento, anche il mondo dell’intimo segue le regole della moda. Prediligete abbinamenti ton sur ton. La scelta di un solo colore distoglierà l’attenzione dall’abbigliamento e risalterete voi!

: come per l’abbigliamento, anche il mondo dell’intimo segue le regole della moda. Prediligete abbinamenti ton sur ton. La scelta di un solo colore distoglierà l’attenzione dall’abbigliamento e risalterete voi! tacchi: non possono mancare i tacchi per concludere un perfetto outfit intimo. Prediligete tacchi a spillo, ma non troppo alti, massimo un 7 cm. Optate per delle décolleté o dei sabot. Scegliete anche le scarpe in tinta con il vostro outfit: sarete irresistibili!

Anche per oggi termina qui la nostra guida di stile.

Abbiamo parlato di come essere sensuali seguendo lo stile di Billie Eilish, ma la cosa fondamentale da tenere sempre a mente è che la moda è il mezzo con cui possiamo esprimerci e mostrare al mondo chi siamo veramente.

Quindi create il vostro outfit intimo, utilizzando la lingerie che più vi rispecchia.

Sarete veramente uniche!

Emanuela Cappelli