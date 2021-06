Riccardo Guarnieri sparito dopo Uomini e Donne: poi la foto che scatena le polemiche

Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne è sparito dai social, ma una foto scatena la polemica tra i fan del programma: ecco perché.

Riccardo Guarnieri, nonostante non sia stato presente in tutta la scorsa stagione di Uomini e Donne, è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’anno. Prima per il suo acceso confronto con Ida Platano dopo che i due si erano lasciati dopo lo scorso anno, poi per aver iniziato una relazione con Roberta Di Padua ed anche con lei le cose non sono andate come sperato. Tant’è che una volta tornati in studio se ne sono detti di tutti i colori, fin quando lui non le ha completamente smascherate, rivelando quello che sarebbe successo a telecamere spente.

Ora però quei momenti sono ormai lontani e i rapporti con le due dame del tutto irrecuperabili. L’ex cavaliere però sembrerebbe aver cambiato vita. Tant’è che dopo la fine della messa in onda del programma è letteralmente sparito dai social, ma un recente scatto pubblicato in rete da Deianira Marzano lascia intuire che la sua vita stia proseguendo in maniera non del tutto solitaria in quanto è in dolce compagnia. Riccardo si è fidanzato dopo Uomini e Donne? Il dubbio nasce spontaneo, ma vediamo insieme lo scatto in questione.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri ha trovato l’amore? La foto spiazza

Riccardo Guarnieri, nello scatto pubblicato dall’influencer Deianira Marzano, che trovate in fondo a questo articolo, appare in dolce compagnia. Non sappiamo chi sia lei, ma non sfugge che ha scelto come brano da accompagnare allo scatto l’ultimo singolo di Elettra Lamborghini, Pistolero, in cui la cantante chiede di avere al suo fianco un uomo vero.

L’influencer ha riportato lo scatto sospetta che tra lui e la donna in questione ci sia qualcosa e spera vivamente di non rivederlo a settembre negli studi di Uomini e Donne mentre confida al grande pubblico di essere rimasto da solo dopo le recenti delusioni nel campo sentimentale. E’ pur vero però che lo scatto potrebbe essere un semplice selfie con una sua amica o con una telespettatrice del programma, ma sicuramente se dovesse rivelarsi qualcosa di più non sfuggirà agli utenti della rete che da sempre sono molto attenti a scovare tutte le news e i retroscena sui personaggi del momento.

Intanto, oltre a chiedersi se Riccardo Guarnieri ha trovato l’amore dopo la fine della relazione con Roberta Di Padua, gli utenti della rete si chiedono se a settembre sarà negli studi Elios di Roma, ma stando a quanto dichiarato da lui durante le sue ultime apparizioni in studio questa probabilità sembrerebbe essere alquanto difficile da realizzare, ma staremo a vedere.