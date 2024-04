Rischio tumore per le tinture dei capelli: l’avvertimento dei medici, a cosa fare attenzione

Siete solite fare le tinture per capelli? Allora dovreste fare attenzione. Ecco l’allerta dei medici: c’è il rischio cancro

Per le donne fare la tinta ai capelli è proprio una necessità da cui non si può prescindere. Un impegno improrogabile che si ripresenta tutti i mesi come un bollettino da pagare. Fare le tinte per i capelli è sicuramente una modo per prendersi cura di sé, per curare la propria immagina.

Inoltre quella della tintura può diventare una necessità quando una donna decide di non arrendersi alla comparsa dei primi capelli bianchi. Però bisogna tener conto0 del fatto che le tinture sono comunque sostanze chimiche, che entrano direttamente in contatto con la cute e da qui con il resto del corpo, Quindi bisogna scegliere con attenzione i prodotti da utilizzare ed è sempre meglio affidarsi a un professionista per la colorazione della chioma.

Perché bisogna fare attenzione alle tinture per capelli e perché c’è il pericolo di cancro

La scienza e la medicina lo sanno e tutti i giorni si preoccupano di verificare se le tinture per capelli siano effettivamente prive di sostanze che possono essere causa di malattie o comunque pericolose per l’organismo e la nostra salute nell’immediato e nel lungo periodo.

I controlli sui prodotti devono essere stringenti anche perché le tinture per capelli vengono usate periodicamente con la frequenza abituale di circa una volta al mese. E i medici ci allertano al riguardo. Anche se non ci sono certezze ed evidenza scientifiche al riguardo, sembra che usando alcuni tipi di tinture più datate, si possa sviluppare il rischio di cancro al seno.

Come detto, non è dimostrato in maniera esatta che il rischio di ammalarsi di una patologia così grave sia direttamente collegabile alle tinture attualmente vendute e utilizzate. Sembra comunque che i pericoli maggiori siano legati all’impiego della tinture permanenti. Per evitare rischi inutili è sempre meglio utilizzare marche conosciute e più sicure, evitando di usare prodotti di dubbia origine.

Inoltre, un altro consiglio da seguire in maniera scrupolosa è quello di leggere e rispettare in maniera scrupolosa le istruzioni sui tempi di posa indicate sulla confezione del prodotto. Poi sarebbe cosa buona ridurre la frequenza con la quale si fanno le tinture dei capelli, soprattutto quando si parla di quei prodotti che hanno il potere di lisciare i capelli.