Dalla scelta del finish a quella del colore, una guida completa per comporre la tua palette occhi personalizzata per un make up impeccabile.

Ti piacerebbe creare il tuo make up occhi con una palette di ombretti dalle tonalità più adatte a te? Bene, sappi che oggi sono sempre di più i beauty brand che offrono la possibilità di creare una palette occhi personalizzata.

Alcuni di queste sono rivolti ai professionisti del settore, a chi voglia cioè creare una propria linea di cosmetici per commercializzarla. Ma tanti altri brand, e più avanti te ne indicheremo alcuni, sono rivolti anche a chiunque voglia avere la possibilità di acquistare una palette per il trucco degli occhi scegliendo personalmente i colori e i finish delle cialde al suo interno.

Quando acquistiamo una palette occhi in profumeria, infatti, troviamo al suo interno due, quattro o più cialde di ombretto già inserite. E non sempre tutte ci piacciono. Magari amiamo il colore, ma avremo preferito un altro tipo di finish, satinato invece che brillate, ad esempio.

Ecco, in questo articolo ogni beauty addicted scoprirà come creare la sua palette occhi personalizzata, partendo dalla selezione delle formule degli ombretti a quella della tonalità, e quali sono i brand che offrono la possibilità di comporre palette su misura.

Palette occhi personalizzata, come scegliere la formula dell’ombretto

La formula degli ombretti è il primo step per garantire le performance desiderate del prodotto finito. Il mercato dei cosmetici offre una grande varietà di finish, dagli ombretti in crema a quelli in polvere, ciascuna con le proprie caratteristiche e vantaggi.

Il primo passo per creare una palette occhi personalizzata, quindi, è quello di scegliere la formula di ombretto più adatta a te in base all’effetto desiderato e anche alla tua destrezza e manualità nell’applicarlo, stenderlo, sfumarlo.

La tipologia più diffusa sono gli ombretti in polvere pressata. Offrono una vasta gamma di colori e finiture, dall’opaco, al satinato, dal brillante al metallico. Il vantaggio? Si applicano e si sfumano facilmente. Ci sono poi gli ombretti in polvere libera, che consentono di ottenere un’elevata intensità di colore e sono ideali per realizzare look audaci e d’impatto.

Richiedono però da parte di chi li usa una maggiore manualità nella fase di sfumatura, e infatti di solito vengono utilizzati dai make up artist o dalle più esperte. Un’altra formula è quella degli ombretti in crema, che di solito si presentano in formato vasetto o stick. Il loro punto forte è la scorrevolezza e la tenuta long lasting.

Inoltre possono essere utilizzati sia da soli, per un trucco occhi rapido e semplice, oppure come come base per altri ombretti. Molto pratici e ideali per i ritocchi sono gli ombretti in stick, da applicare direttamente sulla palpebra e da sfumare poi con le dita. Hanno una texture cremosa e a lunga durata.

Di grande tendenza negli ultimi anni gli ombretti glitter o shimmer, che sono disponibili in diverse finiture (liberi, pressati, in crema, liquidi) e permettono di creare look scintillanti e di grande impatto, arricchendo il make up con un tocco di luce e vivacità.

Infine ci sono gli ombretti liquidi, dotati di un applicatore a bacchetta simile a quello del lucidalabbra, che garantiscono un’alta pigmentazione e una lunga tenuta una volta asciutti. Ma questo tipo di ombretto, per la sua consistenza, non può essere inserito in una palette.

Palette trucco personalizzata, quali sono i colori che stanno meglio ai tuoi occhi

Una volta decisa la formula, dobbiamo scegliere anche i colori e le nuance perfette per creare una palette di ombretti personalizzata. Sarà sicuramente un’esperienza divertente e gratificante perché ti permetterà di esaltare i tuoi tratti e sperimentare diversi look. Ecco alcuni consigli per aiutarti a scegliere i colori perfetti.

Considera il colore dei tuoi occhi: sono azzurri? I colori caldi e complementari come bronzo, oro, pesca e marrone esaltano questo colore di occhi. Puoi anche provare con tonalità più audaci come viola, prugna o verde smeraldo per un look più d’impatto.

Se hai gli occhi verdi, scegli i colori rossi e rosati che creano contrasto e li fanno risaltare, creando un effetto intenso. Per un look più naturale puoi anche scegliere tonalità neutre come marrone, taupe o bronzo.

Infine, se hai gli occhi marroni o nocciola, hai a disposizione una gamma di colori praticamente infinita per il make up! Se desideri un look classico prova con tonalità calde come marrone, oro, rame o bronzo. Se desideri un look più teatrale invece scegli colori più freddi come viola, blu scuro o grigio.

Scegli il colore dell’ombretto in base all’incarnato e ai capelli

Il colore degli occhi è certamente il punto ripartenza più importante, ma nella scelta dei colori per la tua palette trucco personalizzata devi tenere in considerazione anche il tuo incarnato. Se è chiaro opta per ombretti chiari e pastello, che possono illuminare il tuo viso, invece i colori scuri possono risultare troppo pesanti.

Per un aspetto sano e luminoso scegli ombretti con una base rosata o pescata. Mentre se hai un incarnato medio hai più libertà nella scelta dei colori. Puoi optare per tonalità neutre, calde o fredde a seconda delle tue preferenze.

Se il tuo incarnato è scuro puoi giocare con ombretti dai colori intensi e vibranti, che risaltano sulla tua carnagione. Prova con tonalità come viola, blu scuro, verde smeraldo o bronzo.

E poi per individuare quali sono le nuance di ombretto che fanno risaltare al meglio la tua bellezza devi tenere conto anche del colore dei tuoi capelli. Se hai i capelli biondi opta per colori chiari e freddi, che possono bilanciarlo, ma puoi provare anche con tonalità più scure come marrone, taupe o bronzo per un look più definito.

Chi ha i capelli castani ha una vasta gamma di opzioni a tua disposizione. Segui gli step precedenti e scegli colori caldi, freddi o neutri a seconda del tuo incarnato e dei tuoi occhi. Infine, se hai i capelli rossi, ti si addicono i colori verdi o blu perché possono contrastare il rosso della tua chioma e creare un effetto interessante.

Se desideri un look più naturale invece puoi provare anche tonalità neutre come marrone, taupe o bronzo che si addicono al colore dei tuoi occhi e del tuo incarnato, solitamente entrambi chiari.

I brand che offrono palette occhi personalizzate

Come dicevamo all’inizio, oggi tanti beauty brand hanno lanciato sul mercato palette occhi personalizzate. Una piccola rivoluzione nel panorama del makeup che offre a tutte le appassionate di bellezza a possibilità di esprimere la propria individualità attraverso combinazioni di colori uniche e curate.

Ti sveliamo alcune di queste marche, e se hai preso attentamente nota di tutti i consigli forniti finora, trovare colori e finish giusti per le cialde da inserire nella tua palette occhi personalizzata sarà un gioco da ragazzi!

Le palette occhi di MAC Cosmetics e Diego Dalla Palma

Iniziamo dai brand più famosi, come MAC Cosmetics e Diego Dalla Palma. L’azienda canadese offre la possibilità di creare le Custom Palette Eyeshadow da 2 a 4 a 6 fino a 30 colori e texture diverse, selezionandole direttamente dal sito.

Anche Diego dalla Palma propone palette occhi vuote da 4 posizioni da comporre a proprio piacimento scegliendo 4 tonalità di ombretti nei finish diversificati che la gamma refill propone. Naturalmente uno o più colori possono essere sostituiti in qualsiasi momento.

Altri beauty brand che danno la possibilità di creare una palette occhi personalizzata

Molto famoso anche Wemakeup, un brand la cui storia è iniziata 50 anni fa in un piccolo laboratorio cosmetico, studiando e sviluppando le migliori formulazioni per i più rinomati brand internazionali.

Oggi è un Digital Native Vertical Brand con sede a Milano, costantemente connesso agli utenti digitali e alle loro piattaforme. Tra gli altri prodotti per il trucco offerti da Wemakeup c’è la palette occhi personalizzata AS Palette, da 3, 15 o 50 ombretti da comporre la scegliendo tra 4 texture e 71 colori.

Infinite combinazioni per realizzare look unici! Il contenitore per le cialde ha uno specchio in vetro e dei piccoli fori sulla parte posteriore per sostituirle in pochi secondi.

Poi c’è Nabla Cosmetici con la sua Liberty X Palette personalizzata. Puoi comporla cliccando sugli ombretti, e visualizzarla in anteprima online prima di acquistarla. Le cialde sono in tutti i finish, dalla trasparenza dell’effetto bagnato, al matte più pieno e vellutato, passando per riflessi magici e prismatici.

Infine anche su Etsy ci sono molti brand che offrono la possibilità di creare tavolozze personalizzate, acquistando contenitori di cialde di diverse misure e riempiendole con ombretti nei colori e nelle texture preferite. Puoi scegliere anche il packaging personalizzato, ideale per fare un regalo.