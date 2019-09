Palette di ombretti per l’autunno-inverno 2019/2020

Per le donne che amano truccarsi e seguono le tendenze: ecco tutte le palette di ombretti da avere per questa stagione, dai colori nude a quelli glitter

Le donne che sono abituate a dedicare del tempo al make-up, hanno sicuramente una ricca collezione di ombretti che aggiornano costantemente. Ci sono palette che contengono fino a ottanta nuance di ombretto. Se seguite le tendenze e amate sbizzarrirvi nel truccare gli occhi, è importante sapere che le palette ombretti sono un must have, che ogni donna deve avere.

Vi danno la possibilità di creare tanti look diversi con colori che si abbinano tra di loro, tutto in una sola palette. Scopriamo le tendenze per questo autunno inverno 2019-2020.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda la bellezza ed i trucchi per apparire al meglio CLICCA QUI!

Palette di ombretti

1. Nude e marroni

Una delle principali tendenze make up dell’autunno inverno 2019-2020, truccare gli occhi con le sfumature che vanno dal nude al marrone. Si sa i colori autunnali sono caldi, i colori più utilizzati e consigliati sono:

ocra

marrone chiaro

color mattone

marrone intenso: quello che ricorda le foglie autunnali;

tonalità nude: che si utilizzano per sfumare i colori sopra elencati sulla palpebra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->>> Sopracciglia: errori da evitare e consigli da seguire

2. Flou

Le palette di ombretti color fluo, sono consigliate alle donne che amano osare nel look e nel make-up, usando tonalità molto sgargianti.

Si passa dalle tonalità molto sobrie dei colori autunnali ai colori shock, come:

fucsia

giallo

arancio

blu elettrico

celeste

verde

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->>> Rossetti di tendenza per l’autunno-inverno 2019/ 2020

3. Colori caldi

Non solo il nude o il marrone sono colori intramontabili, ma anche le nuance calde sono da preferire:

rosso

rosso mattone

malva

rosa antico

beige

rosso aranciato

Avere una palette di colori caldi è sempre utile, soprattutto per le donne che hanno gli occhi scuri, perchè li risaltano notevolmente.

4. Colori freddi

I colori freddi non devono mai mancare sono un must-have del make-up di ogni donna soprattutto nella stagione invernale. Si possono scegliere le tonalità del grigio, tutte le sfumature di blu, il verde scuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>> Rossetto: consigli nella scelta del colore perfetto per te

5. Glitter

Per le donne che amano un make-up attraente, si consiglia una palette di ombretti a effetto shimmer o addirittura glitter. Questi ombretti sono perfetti per un look notturno: basta non esagerare, ne occorre un pò, per rendere unico anche il make up più classico. L’ombretto glitter si deve applicare rigorosamente sulla palpebra mobile e non su quella fissa.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI