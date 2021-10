Le differenze tra ombretto in crema e ombretto in polvere possono sembrare evidenti, ma spesso scegliere si rivela più difficile del previsto.

Questi due tipi di ombretto si presentano essenzialmente diversi sulla base della texture e sulla base della durata del trucco, nonché sulle diverse tecniche per una buona applicazione.

Ecco allora una scheda riassuntiva delle caratteristiche principali dei due tipi di ombretto.

Ombretto in polvere disponibile in diverse finiture (matte e lucide) adatto a molti tipi di pelle da applicare solo con i pennelli permette di creare sfumature d’effetto dura a lungo

Ombretto in crema disponibile solo in finitura lucida poco adatto alle pelli grasse tende più facilmente a colare applicabile perfettamente anche con le dita estremamente pigmentato



Sulla base di queste informazioni si può facilmente dedurre che l’utilizzo dell’ombretto in crema o in polvere dipende principalmente dal tipo di pelle su cui il make up verrà applicato e anche dalla durata che si desidera ottenere.

Scegliere tra ombretto in crema o in polvere: tutte le dritte

In linea generale gli ombretti in crema sono adatti principalmente alle ragazze giovani che vogliono ottenere un look fresco e glossy, mentre l’ombretto in polvere, nettamente più versatile, è adatto a tutte le età e permette di creare moltissimi differenti tipi di look.

Trucco nude

Per realizzare un trucco nude assolutamente perfetto il consiglio è di optare per un ombretto in crema da applicare rigorosamente con le dita e in particolare con il polpastrello del dito anulare. Si tratta infatti del dito ideale per dimensioni, angolazione e pressione che siamo in grado di esercitare attraverso di esso.

Per realizzare un trucco nude duraturo con l’ombretto in crema è necessario applicare sempre un primer sulla palpebra, che dev’essere assolutamente pulita e priva di residui di sebo.

Se la palpebra non fosse perfettamente asciutta, infatti, il prodotto in crema si mescolerebbe al sebo e tenderebbe a infilarsi nelle pieghette della palpebra, segnando lo sguardo e facendolo apparire spento e stanco.

Questa raccomandazione è fondamentale soprattutto per le ragazze con la pelle grassa, che dovrebbero prestare particolare attenzione alla realizzazione di una base trucco occhi impeccabile prima dell’utilizzo dell’ombretto in crema.

Trucco Smokey Eyes

Lo smokey eyes si realizza normalmente tramite l’applicazione di diversi strati di ombretti in polvere. Grazie ai prodotti in polvere infatti è possibile dosare a perfezione la quantità di prodotto da utilizzare e la sua distribuzione sulla palpebra grazie all’utilizzo di pennelli di diverse durezze, forme e dimensioni.

Grazie ai diversi finish degli ombretti in polvere è anche possibile giocare con la luminosità, scegliendo o addirittura abbinando prodotti dal finish opaco e dal finish luminoso per effetti sempre diversi.

Questa varietà di effetti naturalmente non si può ottenere con un prodotto in crema, che assicura però altri vantaggi.

Gli ombretti in crema sono perfetti per realizzare uno smokey eyes lucido e dall’effetto “bagnato”. Si tratterà soltanto di prestare massima attenzione alla quantità di prodotto applicato (sempre meglio utilizzarne il meno possibile) e alla sfumatura, da realizzare preferibilmente con le dita se si ha poca dimestichezza con questo tipo di prodotto, lasciando la sfumatura a pennello a chi ha una maggiore esperienza.

Trucco occhi long lasting

Per un trucco occhi a lunga durata il consiglio è di utilizzare un prodotto in polvere, e precisamente in polvere compatta.

Esiste infatti la possibilità di acquistare ombretti in polvere libera, ma si tratta di una scelta impegnativa, poiché in questo caso le polveri diventano difficili da dosare e si rischia seriamente di sprecarne una buona quantità prima dell’applicazione. Inoltre, applicare per errore troppo prodotto sulla palpebra condanna il trucco a durare meno, a causa dell’effetto follout.

Il consiglio è quindi quello di abbandonare l’idea di usare un ombretto in crema se si dovrà portare un trucco per molte ore. Molto meglio optare per un ombretto in polvere luminoso o metallico, che permetterà di ottenere un effetto simile durando molto di più.

L’alternativa furba: l’ombretto Wet and Dry

Dopo aver capito quando è meglio utilizzare l’ombretto in polvere e quando quello in crema, bisogna assolutamente prendere in considerazione un prodotto furbissimo, che coniuga i pregi delle altre due tipologie di ombretto.

Gli ombretti wet and dry contengono pigmenti che possono essere utilizzati anche da bagnati, in maniera da ottenere un effetto differente rispetto a quando si utilizzano con il pennello asciutto.

Nella maggior parte dei casi il prodotto secco permetterà di realizzare look delicati e facili da sfumare, mentre il prodotto bagnato permetterà di realizzare look più appariscenti e, nel caso di un prodotto a finish lucido, ancora più lucidi e “metallizzati”.

Per bagnare il prodotto l’ideale è bagnare il dito e raccogliere un po’ di prodotto dalla cialda, e mai spruzzare acqua sul prodotto o utilizzare pennelli bagnati, perché rilascerebbero troppa acqua sulla polvere rendendola troppo compatta e inutilizzabile.

Questo tipo di ombretto è in pratica la soluzione perfetta per chi ama i prodotti in crema ma non può utilizzarli a causa di una pelle molto grassa oppure che tende a sudare molto in estate. Il risultato finale sarà molto simile all’ombretto in crema.