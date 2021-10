GF VIP 6: tutto sugli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Andata in archivio anche la tredicaesima puntata del Grande Fratello Vip scopriamo tutto sugli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Mentre continuano a tenere banco le vicende dei vipponi nella casa del Grande Fratello Vip, in studio un’altra puntata del serale è andata in onda, la tredicesima per l’esattezza, e come sempre ad accompagnare Alfonso Signorini c’erano le due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Anche ieri sera i loro look erano studiati nei minimi dettagli e tra abbigliamento, accessori, trucco e parrucco entrambe hanno portato luce nel salotto di Signorini. Le due opinioniste infatti per la tredicesima puntata si sono mostrate al pubblico perfette, praticamente impeccabili.

Le due bionde hanno sfoggiato due stili completamente diversi ma entrambe risplendevano di luce propria nel corso della puntata. Andiamo allora a scoprire cosa indossavano e tutto quello che c’è da sapere sugli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Ecco gli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Ed eccoci ancora una volta a commentare gli outfit di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste del salotto di Alfonso Signorini, che finora si sono sempre mostrare impeccabili nel corso delle precedenti puntate.

In particolare ieri sera le due dame erano splendide come al solito e hanno affascinato il pubblico di Canale 5 indossando abiti diversi tra di loro ma entrambi molto raffinati e glamour.

Nello specifico occupiamoci dell’outfit di Adriana Volpe. Ieri sera la bella conduttrice ed ex gieffina, era in una mise davvero scintillante. Ancora una volta, infatti, la bella Adriana ha deciso di indossare l’oro, un colore che le dona particolarmente e che con quel fisico statuario la faceva sembrare quasi una dea dell’olimpo.

Inoltre, l’abito in stile classico con un drappeggio dal seno in giù ci ha messo del suo. Anche stavolta la Volpe si è affidata al brand italiano di abiti da cerimonia, Fabiana Ferri, facendo centro anche in questa occasione. Ai piedi della bella Adriana c’erano un paio di decolleté tono su tono con l’abito. Raffinata anche la pettinatura con i capelli sciolti ma raccolti solo da una parte con una treccia.

E ora andiamo all’outfit di Sonia Bruganelli. Ieri sera la moglie di Paolo Bonolis indossava un abito a firma di Cristian Guarino, uno degli stilisti emergenti a cui la Bruganelli si è affidata per vestirla nel corso delle serate del Grande Fratello Vip.

E dopo aver optato per colori accesi e scintillanti nelle scorse puntate, stavolta ha scelto invece un outfit sul nero. In particolare l’abito composto da una lunga gonna di tessuto lucido come la seta, in fantasia a pois bianchi, e un corpetto con dettagli di paillettes tono su tono, lo hanno creato insieme, Guarino e la Bruganelli.

Ai piedi la bella Sonia aveva invece un paio di Casadei nere in camoscio. Capelli raccolti stavolta a completare il look.

Non ci resta che attendere la puntata di venerdì prossimo per vedere come saranno vestite le due bionde opinioniste.