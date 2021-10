GF VIP 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli look splendidi e colorati

Nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 siamo ancora una volta rimasti incantati dai rispettivi look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: scopriamo come erano vestite le due opinioniste.

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri sera senza non pochi colpi di scena. Liti, sorprese e storie più o meno a lieto fine hanno animato come sempre la casa più spiata d’Italia, nel corso della diretta su Canale 5.

E le due queen del salotto di Alfonso Signorini, ovvero le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli anche ieri hanno incantato il pubblico con dei look davvero strepitosi e soprattutto molto colorati.

Sia la Volpe che la Bruganelli infatti hanno sfoggiato degli abiti allegri e briosi carichi di energia, la prima ha optato per un color rosa fucsia mentre la seconda è andata sul mix and match di due colori il giallo e il blu. Ma scopriamo di più.

I look delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Archiviata l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip che non ha visto eliminazioni ieri sera, vogliamo invece concentrarci in questo spazio sul look sfoggiato dalle due opinioniste del salotto di Alfonso Signorini.

Le due primedonne, che nel corso delle scorse puntate non se le sono di certo mandate a dire, anche ieri sera erano in piena forma e hanno indossato due outfit completamente differenti.

Unico punto d’incontro per entrambe il colore, infatti sia la Volpe che la Bruganelli erano allegre e briose, a contrastare forse questo inizio di autunno tanto gelido. Partiamo allora dal descrivere cosa indossavano le due bionde opinioniste della casa di Cinecittà.

Iniziamo anche stavolta dalla bella Adriana Volpe che anche ieri sera si è mostrata in forma smagliante. Per l’undicesima puntata la conduttrice ha optato per un abito lungo in color rosa fucsia del brand Avaro Figlio. Un’etichetta che offre outifit esclusivi e capi straordinari per una donna dalla couture moderna e uno chic prêt-à-porter. Sartorialità e ricerca dei tessuti ne fanno un marchio di fabbrica.

Ai piedi la Volpe aveva un paio di sandali in tono con glitter sulla fascetta. Dopo aver abbandonato la parrucca della scorsa puntata, la conduttrice è tornata a mostrare i suoi lunghi capelli biondi mossi.

E ora vediamo il look di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha scelto anche stavolta un outfit targato Cristian Guarino Atelier. Si tratta di un giovane stilista emergente di cui la Bruganelli aveva già indossato alcuni abiti nella nona puntata.

E sempre sul genere anche stavolta la Bruganelli ha optato per una camicia di color giallo acceso con maniche ampie e pantaloni di color azzurro in stile Capri, di un tessuto lucido, presumibilmente di seta. Ai piedi la Bruganelli indossava le sue immancabili Casadei stavolta color nude. A completare il look capelli raccolti per la bionda opinionista.

E per scoprire i prossimi oufit delle due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 non ci resta che attendere la prossima puntata in onda venerdì 22 ottobre.