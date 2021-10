Ieri sera è andata in onda la decima puntata del reality più amato di sempre, il Grande Fratello Vip, e come al solito le due belle opinioniste hanno catturato l’attenzione di tutti con i loro look indimenticabili. Ecco i look di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al Gf Vip.

Eccoci giunti alla decima, attesissima puntata del Grande Fratello Vip che, come al solito, ha fatto molto discutere e ha visto l’eliminazione di Amedeo Goria. Ma sono le due, sempre agguerritissime, opinioniste ad aver catalizzato l’attenzione di tutti con i loro look che stavolta hanno davvero stupito.

Gf Vip: i look imperdibili di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Per questa puntata, la bella Adriana Volpe ha decisamente cambiato il suo stile abituale, scegliendo un mini dress scintillante color panna anni Venti abbinate alle solite décolleté dal tacco vertiginoso dello stesso colore. A completare il look, Adriana sceglie di indossare una parrucca anch’essa in stile anni Venti: un caschetto corto castano scuro che va a nascondere la sua folta chioma bionda alla quale siamo tanto affezionati. Una scelta decisamente originale per l’opinionista, che in precedenza aveva sempre optato per abiti lunghi e stile da femme fatale hollywoodiana.

Molto diverso lo stile della collega Sonia Bruganelli, che anche per questa puntata ha scelto un look sobrio e sofisticato, abbandonando però il solito tailleur con pantalone. La bella moglie di Paolo Bonolis ha optato per un abito in velluto blu molto natalizio, corto sul davanti e lungo dietro, al quale ha abbinato décolleté scintillanti color grigio ferro, che contrastano piacevolmente con l’opacità dell’abito.

LEGGI ANCHE–> Trucco occhi magnetici: Sonia Bruganelli incanta su Instagram e fa tendenza

Questa volta Sonia rinuncia al trucco smokey eyes per un look più sobrio, reso un po’ più sbarazzino dai capelli mossi lasciati liberi sulle spalle. A rendere più aggressivo il tutto, lo smalto rosso fuoco.

E’ stata in effetti una puntata di fuoco quella di questo fine settimana. Cosa ci riserveranno per il futuro le amiche-nemiche più amate della tv? Aspettiamo la prossima settimana per scoprirlo!