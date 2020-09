Adriana Volpe smaschera Antonella Elia e legge le conversazioni private

Adriana Volpe ha smascherato Antonella Elia pubblicamente, rendendo note in rete le loro conversazione private.

Adriana Volpe, durante il corso della sua carriera, ha sempre avuto un rapporto sincero con il suo fedele pubblico. Per questo motivo non appena ha letto le recenti dichiarazioni di Antonella Elia su Tv Sorrisi e Canzoni sul suo conto ci ha tenuto a mettere i puntini sulle I. Per quale motivo?

L’opinionista di Alfonso Signorini ha ammesso di aver interrotto ogni rapporto con l’acerrima nemica di Magalli, in quanto non avrebbe accettato un suo invito nel rivedersi dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, tra l’altro il reality show è finito al centro della polemica a causa di alcune di dichiarazioni di Dayane Mello sulle persone gay, ma quest’ultima avrebbe più volte declinato l’invito, ma non solo.

Antonella Elia ha attaccato Adriana Volpe, affermando che quest’ultima non le avrebbe nemmeno risposto su whatsapp quando le avrebbe chiesto consiglio su come fare le unghie con il fornelletto. “L’amicizia è una cosa seria, se è fasulla non la voglio” ha aggiunto l’opinionista.

Peccato che le cose non siano andate proprio in questo modo e a rivelarlo ci ha pensato la conduttrice stessa su Instagram, leggendo le conversazioni private avvenute tra loro due.

Antonella Elia ha mentito su Adriana Volpe: lei pubblica online le prove

Antonella Elia ha mentito sulla natura del suo allontanamento nei confronti di Adriana Volpe. Per questo motivo, la conduttrice su Instagram ha deciso di raccontare la verità pubblicando un video in cui racconta per filo e per segno che quanto raccontato nell’intervista non corrisponde alla realtà dei fatti e fa di più: per dimostrare di aver detto la verità, ha fatto ascoltare anche degli estratti delle loro conversazioni private.

Adriana Volpe ha letto le conversazioni private con Antonella Elia, che di recente ha litigato con Stefania Orlando, dimostrando che è stata lei a chiedere all’opinionista di vedersi e, colpo di scena, le ha svelato anche come farsi le unghie con il fornelletto, consigliandole come utilizzare l’attrezzo per le unghie.

Antonella ha letto e ha risposto a tutti i messaggi inviatole dalla sua amica e per questo motivo non riesce proprio a comprendere come mai abbia mentito durante il corso dell’intervista, visto che lei ha sempre risposto ad ogni suo messaggio, ma non solo.

Adriana, che di recente ha litigato con suo marito, ha anche letto la parte in cui Antonella si lamenta di non aver ricevuto alcun augurio per l’inizio della sua avventura al Grande Fratello Vip. La Volpe non solo dimostra che è avvenuto il contrario, ma sottolinea anche che da parte della sua amica non è avvenuto lo stesso trattamento quando è stata lei a debuttare con Ogni Mattina su Tv 8. Adriana Volpe e Antonella Elia riusciranno a chiarirsi? La conduttrice non ha chiuso le porte alla sua amica e si è tenuta disponibile per qualsiasi confronto.