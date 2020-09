Grande Fratello Vip, Dayane Mello: “Non faccio cose da gay” – VIDEO

Dayane Mello, mentre parlava con Denis Dosio al Grande Fratello Vip, ha pronunciato una frase infelice sulle persone gay.

Dayane Mello è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo non per notizie positive o che fanno onore alla sua persona.

Nelle scorse ore, poco dopo la diretta andata in onda ieri con Alfonso Signorini, si è lasciata andare ad uno scivolone con Denis Dosio sulle persone omosessuali. Che cosa ha detto?

La modella, che ieri ha commesso un terribile gesto ai danni di Franceska Pepe, mentre aggiustava i capelli a Denis ha detto che lei determinate cose che ritiene essere da “gay” non ha intenzione di farle e nemmeno lui dovrebbe farle perché “non ne ha bisogno”.

“No, io queste cose da gay non le voglio fare“ ha esordito la modella. “Io mi rifiuto in maniera categorica di farle, non voglio” ha aggiunto. “Tu, Denis, sei uno fig*” ha poi ripreso il discorso. “Non hai bisogno di fare certe cose” ha concluso.

Ovviamente lo scivolone di Dayane Mello sui gay al Grande Fratello Vip ha indignato e non poco il popolo della rete che ha chiesto provvedimenti alla produzione.

Dayane Mello criticata al Grande Fratello Vip: lo scivolone omofobo

quindi dayane si rifiuta a fare “le cose da gay” e si rifiuta di fare certe cagate (sarebbe bello sapere quali). un’altra che ne sta uscendo malissimo #gfvip pic.twitter.com/eeGJhyCmoq — nick con la k (@nick_olaus) September 29, 2020

Dayane Mello è stata sommersa dalle critiche del popolo della rete, in quanto hanno trovato di pessimo gusto la sua uscita sulle persone omosessuali.

Certo, è pur vero che all’interno del video postato non si comprende a pieno il contesto in cui è stata inserita quella triste espressione, ma nessun contesto e dinamiche di un confronto o di un dialogo tra compagni di viaggio può giustificare o motivare un’uscita del genere nei confronti della popolazione LGBT.

Il Grande Fratello Vip prenderà provvedimenti verso Dayane Mello? Almeno per il momento non si è a conoscenza della volontà della produzione, che di recente ha dovuto censurare alcune immagini della modella.

Dayane Mello al GF Vip se n’è uscita con una frase di dubbio gusto, che ancora una volta, purtroppo, segna il malcontento del pubblico nei suoi confronti che non ha ancora perdonato il modo in cui si è rivolta a Francesca Pepe. “Se lo avessi fatto a me, sappi che sarebbe finita in tragedia” le ha detto ieri sera, durante la diretta con Alfonso Signorini, Antonella Elia, riscuotendo un certo consenso da parte del pubblico in studio.