Elettra Lamborghini matrimonio: perché sua sorella Ginevra non c’era

Elettra Lamborghini, intervistata dal settimanale Chi, ha svelato perché sua sorella non era presente al matrimonio con Afrojack.

Elettra Lamborghini ha dato vita ad uno dei matrimoni più attesi, se non il più atteso, di questo 2020 con il dj Afrojack.

I fan della cantante, oltre ad essere curiosi di come si sono svolte le nozze tra i due, e il relativo ricevimento, vogliono sapere come mai tra gli invitati al lieto evento mancava qualcuno di particolarmente importante. Chi? La sorella di lei, Ginevra Lamborghini.

La ragazza, anche lei ha fatto il suo debutto nel mondo della musica, aveva annunciato sui social di non prendere parte all’evento, ma nonostante tutto ha augurato alla giovane coppia ogni bene. Intervistata dal settimanale Chi, rivista diretta da Alfonso Signorini, Elettra, che poco prima delle nozze ha messo in crisi Enzo Miccio, ha svelato il motivo di tale assenza, che sembra introdurre una storia non molto felice.

“Come mai al mio matrimonio non c’era mia sorella Ginevra?” si è chiesta in maniera retorica la cantante. “Perché durante quel giorno volevamo accanto a noi soltanto le persone del cuore“ ha spiegato. “Solo quelle che desideravamo davvero” ha aggiunto.

Ecco perché Elettra Lamborghini non ha invitato sua sorella al matrimonio. Ta le due non sembra scorrere, purtroppo, buon sangue.

Elettra Lamborghini dopo il matrimonio con Afrojack: “Uscirà la serie sulla mia vita”

Elettra Lamborghini, durante il corso dell’intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini, ha anche svelato che non ha mai provato un’emozione così grande come quella che ha sentito durante il giorno del suo matrimonio con Afrojack e che sicuramente, con il passare del tempo, metteranno su famiglia.

“Onestamente non credevo che avrei mai provato un’emozione così grande come quella che ho sentito durante quel giorno” ha ammesso la cantante, che ha fatto sognare i fan con gli abiti scelti per la cerimonia. “Nemmeno ad un concerto ho provato qualcosa di così grande. Non si può paragonare” ha aggiunto. “Io e Nick abbiamo scelto di risposarci tra 15 anni perché vogliamo provare tutte le emozioni che abbiamo sentito dentro di noi quel giorno” ha proseguito Elettra.

“Ormai stiamo insieme da ben tre anni ed abbiamo tutte le intenzioni di mettere su famiglia. Anche se già ci sentiamo in questo modo, come una famiglia” ha concluso Elettra Lamborghini sul matrimonio con Afrojack per poi sbilanciarsi sulla sua vita professionale.

“Non ho alcuna intenzione di fermarmi con il mio lavoro” ha ammesso. “Stiamo girando una serie sulla mia vita“ ha annunciato. “Uscirà l’anno prossimo e saranno una decina di puntate circa”.

Visualizza questo post su Instagram Nick & Elettra ❤️ 26.09.2020 🦆🔐 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 26 Set 2020 alle ore 10:47 PDT

L’urgano Elettra non ha alcuna intenzione di fermarsi. I suoi fan, che hanno ammirato le sue forme durante un massaggio postato sui social, non vedono l’ora di vedere questo nuovo progetto. La serie tv sulla vita di Elettra Lamborghini, come anticipato da lei stessa, dovrebbe vedere la luce il prossimo anno.