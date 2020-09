Maria Monsé: la figlia Perla Maria si rifà il naso a 14 anni

Maria Monsé ha scelto di far sottoporre sua figlia, di soli quattordici anni, ai ritocchini del chirurgo estetico.

Maria Monsé è nota al pubblico del piccolo schermo perché da qualche anno ricopre il ruolo di opinionista da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

La showgirl è tornata a far parlare di sé in quanto in una nuova intervista concessa al settimanale Nuovo, ma aveva già parlato dell’argomento nel salotto televisivo della bella conduttrice partenopea, ha rivelato che sua figlia di soli 14 anni si sottoporrà ad alcuni filler al naso. La ragazzina avrebbe dei forti complessi per il suo naso e per questo motivo, dopo aver consultato una psicologa, ha deciso di rivolgersi ad uno specialista per risolvere il problema.

La figlia di Maria Monsé si rifà il naso a 14 anni e le polemiche ovviamente non sono di certo mancate. Anche negli studi di Pomeriggio 5 dove la showgirl ha discusso con Antonella Mosetti sulla questione.

Maria Monsé stroncata dal pubblico: il consiglio di Barbara d’Urso

Maria Monsé, come anticipato, aveva già introdotto l’argomento nei salotti televisivi di Barbara d’Urso.

La bella conduttrice partenopea le ha in un primo momento consigliato, in maniera ironica, di cambiare psicologa, visto che la sua le ha suggerito di far rifare il naso di sua figlia minorenne, e poi ha provato a farla ragionare, confidandole che forse qualche no ai propri figli fa bene, soprattutto se questi sono ancora piccoli per prendere determinate decisioni.

L’opinionista però non ne ha voluto sapere ed ha scelto di sottoporre sua figlia alle cure della medicina estetica.

Sul web tutti hanno concordato con Barbara d’Urso, che di recente è stata attaccata da Giada De Blanck, osservando che forse far rifare il naso ad una ragazzina di 14 anni non è la scelta più giusta da un punto di vista psicologico.