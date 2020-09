Antonella Elia ha bloccato Stefania Orlando al suo ingresso al Grande Fratello Vip, chiedendole come mai va in giro a parlare male di lei.

Stefania Orlando ha finalmente fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. La conduttrice, prima di varcare la famosa soglia rossa, ha avuto un inaspettato e acceso confronto con Antonella Elia al GF Vip. Che cosa è successo?

Non tutti sanno che la showgirl è stata una delle invitate, e damigelle, del matrimonio dell’Orlando. Le due si conoscono da 15 anni e credevano di avere un bel rapporto di amicizia ma purtroppo così non è.

L’opinionista di Alfonso Signorini, che lunedì ha confermato di amare ancora Pietro Delle Piane, ha chiesto alla concorrente come mai, se l’ha invitato al suo matrimonio e la reputa un’amica, non fa altro che parlare male di lei dietro le quinte dei programmi televisivi in cui è invitata.

“Volevo chiederti perché parli male di me? Mi inviti al tuo matrimonio solo per fare numero immagino” ha chiesto Antonella. “Non so a cosa ti riferisci” ha replicato Stefania. “Beh mi hanno detto che dietro le quinte dei programmi a cui hai preso parte, hai parlato male di me” ha aggiunto la Elia. “Dicendo che non ti è piaciuta l’immagine che è uscita di me nella casa, e per carità ci può stare, e che sono una provocatrice ma se pensi questo di me non mi inviti al matrimonio” ha concluso Antonella.

Antonella Elia ha bloccato Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, ammettendo che non ha apprezzato che la sua amica andasse in giro a parlare male di lei. Stefania ha ammesso di aver detto che lei è una provocatrice, ma ha anche provato a spiegarle che lei ha dato un senso diverse a queste parole.

GF Vip, Stefania Orlando fa una precisazione su Antonella Elia, ma lei non le crede

Stefania Orlando ha ammesso, come anticipato, di aver definito Antonella Elia una provocatrice, ma in senso positivo e non come lo ha inteso lei.

“E’ vero, ho detto che sei una provocatrice ma nel senso buono del termine” ha provato a spiegare la concorrente, ma l’opinionista non ha creduto minimamente alle sue parole. “Tu hai parlato male di me e di come mi sono comportata nella casa e ripeto posso comprenderlo, ma non credo che in 15 anni tu mi abbia realmente conosciuta soltanto durante la mia esperienza nella casa” ha tagliato a corto Antonella perché Stefania doveva entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando al GF Vip è rimasta piuttosto sorpresa del modo in cui è stata accolta nella casa, ma dopo di tutto è stata una serata non facile per i nuovi ingressi, visto che poco prima Pupo ha gelato Elisabetta Gregoraci, facendo una battuta sul suo ex marito Flavio Briatore.