Adriana Volpe e Roberto Parli litigano in strada (davanti alla figlia)

Adriana Volpe e Roberto Parli non possono più nascondere la crisi: il loro furioso litigio durante il primo giorno di scuola di Gisele è stato pubblico.

Sembra ormai trascorso un secolo da quando Roberto Parli pubblicava sul suo profilo Instagram fotografie e messaggi d’amore per la sua adorata moglie. Oggi sui social dell’imprenditore svizzero compaiono soltanto moltissime fotografie di Gisele e scene di vita quotidiana.

Dallo scorso Grande Fratello VIP in poi l’armonia familiare tra i coniugi Parli è stata messa duramente a dura prova: tutto è nato nel momento in cui si è diffusa la convinzione che Adriana Volpe e Andrea Denver stessero flirtando con troppo trasporto all’interno della casa più spiata d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe e Andrea Denver (@volver_fanpage) in data: 13 Ago 2020 alle ore 7:05 PDT

Per quanto Parli abbia tentato inizialmente di difendere sua moglie dagli attacchi mediatici, e per quanto Adriana abbia deciso di lasciare il Grande Fratello per dedicarsi alla famiglia in un momento di grande dolore, i due non sembrano aver ritrovato la serenità.

Non ha nemmeno aiutato il fatto che Adriana si sia trasferita a Roma da diverso tempo per lavorare al suo Ogni Mattina, il programma di Sky che, nonostante gli sforzi dei conduttori, ha stentato a decollare.

Proprio a Roma Gisele avrebbe dovuto cominciare la scuola insieme a tutti gli altri bambini italiani ma, non si è trattato di un rientro sereno, come hanno testimoniato le fotografie pubblicate da Chi.

Adriana Volpe e Roberto Parli e il litigio davanti alla figlia

È arrivato direttamente da Montecarlo, abbronzatissimo e vestito come un padre modello, ma a quanto pare il suo impegno non è bastato ad evitare i litigi.

Roberto Parli e Adriana Volpe si sono incontrati davanti alla scuola di Gisele, dove evidentemente si erano dati appuntamento, e hanno cominciato a litigare furiosamente.

Pare siano andati avanti per diversi minuti, mentre la loro bambina si è ritrovata a dover assistere alla scenata tra i genitori senza poter far altro che aspettare che la burrasca passasse.

Subito dopo, come testimoniato dalle fotografie pubblicate sul Settimanale Chi, i due genitori hanno effettivamente accompagnato Gisele all’ingresso dell’istituto scolastico. Di certo non si è trattato di un comportamento esemplare per due genitori che hanno a cuore la serenità psicologica ed emotiva della loro bambina, ma pare che ormai i litigi di coppia siano inevitabili tra la presentatrice e suo marito.

Considerando gli screzi passati, la spensieratezza dimostrata da Parli durante l’estate e l’attuale lontananza tra lui e Adriana, sembra che gli ingredienti di una crisi di coppia ci siano assolutamente tutti e che i due non potranno continuare a trincerarsi a lungo dietro lo scudo del “no comment”, come ha fatto Adriana molto di recente.

Tra le altre cose, in occasione dell’inizio della nuova edizione del Grande Fratello VIP, Adriana ha voluto fare l’in bocca al lupo ad Alfonso Signorini, nuovamente al timone del reality show più longevo d’Italia, e ha voluto raccontare ancora una volta quanto quell’esperienza sia stata importante per lei: “Per me è stata un’esperienza unica, che mi ha cambiato la vita, mi ha dato la consapevolezza di quello che sono. Un viaggio dentro di me e con voi… per sempre nel mio cuore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 14 Set 2020 alle ore 12:59 PDT

Che nell’avere consapevolezza di chi è davvero Adriana Volpe abbia scoperto di non essere poi tanto felice nel matrimonio con Parli?