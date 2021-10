Il look di Paola Turani: tutti i must del make up Autunno 2021

Il make up autunno 2021 di Paola Turani è un perfetto esempio di come le principali tendenze di un periodo possano essere combinate per un effetto super glam.

L’influencer, che ha recentemente dato alla luce un bambino, ha pubblicato questo scatto che risale a quasi un anno fa, a quando cioè non era ancora consapevole di essere incinta. Curiosamente però il make up di Paola è il top assoluto per l’autunno 2021.

Paola Turani è la tipica bellezza mediterranea: pelle dorata, capelli scuri e leonini, volto dai lineamenti armonici ma decisi, illuminati da un paio di meravigliosi occhi azzurri.

Le scelte di make up di Paola Turani sono sempre state estremamente all’avanguardia e soprattutto sempre molto adatte ai suoi tratti somatici e alle sue caratteristiche “stagionali”: Paola Turani è una donna Primavera Bright dal punto di vista dell’armocromia.

Questo significa che il suo incarnato radioso viene meravigliosamente messo in risalto da colori intensi e brillanti, che possono andare dall’azzurro al rosso intenso creando sempre un effetto meraviglioso sull’incarnato di Paola.

Il trucco semplicissimo con cui è apparsa in questo fotoshoot recentemente ripubblicato, mette in risalto proprio la brillantezza del suo incarnato e il contrasto tra il colore freddo degli occhi e quello caldo e intenso di un rossetto rosso.

Il make up di Paola Turani è perfetto per l’Autunno 2021 e si fa così!

Una delle caratteristiche assolutamente essenziali di questo make up è la creazione di una base trucco luminosa e naturale, in grado di mettere in risalto la luminosità naturale della pelle e armonizzarsi perfettamente con il suo tono e il suo sottotono.

Con i primi freddi la pelle appare sicuramente più secca, spenta e più “grigia” del solito. Questo fenomeno, che si ripete inevitabilmente ogni anno all’inizio della stagione fredda, non significa che siamo precocemente invecchiate, soltanto che con l’inverno bisogna cambiare la nostra routine di bellezza.

La prima cosa da fare sarà ricordare di utilizzare sempre creme molto idratanti, da applicare sempre alcuni minuti prima di cominciare ad applicare il make up.

In secondo luogo, per compattare e levigare la pelle si può prendere in considerazione l’utilizzo di un primer viso che sia in grado di chiudere i pori della pelle e dare alle gote un’apparenza più levigata e compatta.

Per uniformare l’incarnato è importantissimo correggere i rossori tipici dell’inverno utilizzando un correttore verde nei punti in cui il viso tende ad “arrossire” di più.

Per un effetto super glow l’ideale sarebbe mescolare una piccolissima quantità di illuminante al fondotinta che utilizziamo abitualmente, avendo cura di stendere il prodotto con la massima cura per evitare antiestetiche macchie o accumuli in determinati punti del viso.

Infine, se il problema è la colorazione del fondotinta, è assolutamente normale che in questo periodo dell’anno si abbia l’impressione che il “solito” fondotinta non si a più adatto al nostro incarnato: il motivo è che la pelle sta perdendo l’abbronzatura e, quindi, tono e colore.

Trucco occhi: eyeliner nero da vera diva

L’eyeliner nero con una precisa codina che spunta dall’angolo esterno dell’occhio è uno dei make up più femminili e più di classe in assoluto ed è tornato assolutamente di moda nel corso degli ultimi mesi.

Paola Turani lo ha scelto per far risaltare l’azzurro delle iridi e per allungare la forma dell’occhio. Il segreto di questo make up è ottenere une linea di eyeliner sottile, pulita e precisa e applicare una generosa quantità di mascara o addirittura ciglia finte per dare maggiore magnetismo allo sguardo.

Il consiglio è di utilizzare ombretti dai colori neutri e luminosi per truccare la palpebra, in maniera che il nero delle ciglia e dell’eyeliner possa risaltare al massimo.

Trucco labbra: il perfetto rossetto vinilico

Negli scorsi mesi un trend fortissimo per il trucco labbra è stato quello delle labbra viniliche. Questo trucco si realizza con prodotti dal finish super lucido che creano quasi un effetto “labbra di plastica”.

Per ottenere un effetto impeccabile è fondamentale scegliere correttamente il colore del rossetto: “rosso” è un’indicazione davvero molto generica!

Per fare in modo che il rossetto risalti con un effetto super glow è importantissimo truccare in maniera molto precisa la zona intorno alle labbra, utilizzando anche un pennellino sottile e piatto per ripassare la linea con il fondotinta dopo aver applicato il rossetto.

Qual è il blush perfetto per il rossetto vinilico?

Com’è facile intuire osservando il make up di Paola Turani, il blush è stato dato con molta generosità sulle guance, in maniera da colorare le guance in maniera evidente.

Il motivo di una scelta del genere è molto semplice: il rossetto vinilico e l’eyeliner creano un contrasto fortissimo con la pelle e questo vale soprattutto per le donne dall’incarnato molto chiaro.

Ovviamente questo farà apparire la pelle molto pallida, dando al viso un aspetto quasi malaticcio. Per questo motivo è fondamentale mettere in risalto gli zigomi con un contouring a base di terre e blush, così da far risaltare gli zigomi e dare al viso colore e luminosità.

Se è stato utilizzato il primer, l’ideale è applicare un blush molto luminoso, mentre se si preferisce non utilizzare il primer è meglio orientare la scelta su blush dal finish matte. Il motivo è semplice: i prodotti molto luminosi mettono in risalto le piccole imperfezioni della pelle più matura, come pori dilatati e micro cicatrici!