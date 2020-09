Rossetto rosso: come sceglierlo in base ai capelli e alla carnagione

By

Il rossetto rosso è un vezzo al quale è difficile rinunciare. Ecco come sceglierlo in base al proprio colore di capelli e alla propria carnagione.

Se avete deciso di acquistare il vostro nuovo rossetto rosso da sfoggiare in questo autunno inverno 2020 fatelo con consapevolezza e non affidate la scelta del colore solamente al vostro gusto personale, ma optate per trovare la tonalità che meglio esalti la vostra bellezza.

Ad indicare la tonalità di rosso più adatta ad ogni donna, sono infatti i capelli e la carnagione. Scopriamo quali tonalità sono più adatte alle donne castane con carnagione olivastra, alle donne bionde con carnagione chiara e alle donne rosse con carnagione chiara o dorata.

Rossetto rosso: le tonalità perfette per donne castane con carnagione olivastra

La donna mediterranea è rappresentata da caratteristiche fisiche ben definite, prime fra tutti i capelli scuri, dal castano al bruno e dalla pelle leggermente olivastra.

Per tutte le donne che possiedono queste caratteristiche fisiche, le tonalità di rosso più adatte, sono quelle dal sottotono caldo e anche aranciato, in grado di esaltare al meglio la loro bellezza. Via libera anche ai rossi più cupi e profondi sui toni del rosso mattone e vermiglio.

Ecco una piccola gallery fotografica in cui il rossetto rosso enfatizza alla perfezione la donna mediterranea.

Rossetto rosso: le tonalità perfette per donne bionde con carnagione chiara



Per tutte coloro hanno capelli biondi e carnagione chiara, la scala cromatica dei rossi offre tante tonalità, le perfette sono quelle con sottotono freddo, tendente al rosato e al blue.

I rossi a base fredda infatti fanno risaltare meravigliosamente l’incarnato delle donne chiare e quindi perfetti tutti i rossi fragola, ciliegia, quelli tendenti al rosa che in modo naturale si sposano con questa tipologia di donna.

Ecco una piccola gallery fotografica in cui il rossetto rosso enfatizza alla perfezione la donna bionda con la pelle chiara.

Rossetto rosso: le tonalità perfette per donne con capelli rossi e carnagione chiara o dorata

Per le donne che hanno o amano i capelli rossi e hanno una carnagione chiara o dorata le tonalità di rosso capaci di esaltare la loro bellezza sono diverse e comprendono sia le nuances dal sottotono freddo che caldo.

Per le rosse con pelle chiara saranno perfette tutte le tonalità di rosso con sottotono freddo, tendenti al rosa e al blu, i rosso fragola, i corallo più accesi e gli scuri, tutti i rossi tendenti al prugna. Mentre per le donne dai capelli rossi e dalla pelle dorata, via libera ai rossi più caldi, ai toni aranciati, ai corallo più intensi, al coloro ciliegia e ai colori più scuri e mattonati.

Ecco una piccola gallery fotografica in cui il rossetto rosso esalta la bellezza e la femminilità delle donne dai capelli rossi alla perfezione.

Scegliere il rossetto rosso nelle giuste tonalità è essenziale perché questo cosmetico, icona del makeup, esalti la bellezza propria di ogni donna ma anche saperlo applicare alla perfezione sarà fondamentale.