Nessuno scarto è ammesso in cucina e con pochi semplici trucchi riusciamo a sfruttare le foglie del cavolfiore.

Un po’ trucco e un po’ necessità, l’arte del riciclo in cucina è sempre vincente. Specialmente quando abbiamo a che fare con le verdure, che producono sempre scarti. In molti casi è un peccato non approfittarne, perché possono nascere altre ricette intelligenti ed è così anche con le foglie di cavolfiore.

Diciamo la verità: quante sono quelle che dopo aver pulito il cavolfiore eliminano i gambi e le foglie, tenendo solo la parte più tenera del prodotto? Succede, ma adesso capirete che state sbagliando. Perché con pochi semplici trucchi possono diventare la base per altri piatti interessanti.

Come riutilizzare le foglie del cavolfiore, due ricette facili

Pesto di foglie di cavolfiore

Per preparare il pesto con le foglie di cavolfiore servono pochissimi ingredienti e per questo è anche molto economico. Dobbiamo avere sotto mano 400 grammi di foglie di cavolfiore, 90 grammi di noci sgusciate, 60 grami di pecorino romano o parmigiano molto stagionato, 60 ml di olio extravergine, più sale e pepe.

Lavate bene le foglie del cavolfiore e mettetele a cuocere in pentola a pressione (bastano 5 minuti dal fischio) o fatele lessare per 10 minuti. Quando sono cotte, scolatele e lasciatele raffreddare.

Spezzettate le foglie a mano direttamente nel mixer insieme al parmigiano o pecorino a dadini e alle noci tritate al coltello.

Aggiungete un pizzico di sale, pepate e cominciate a tritare aggiungendo l’olio a filo fino ad ottenere una salsa liscia e morbida. Potete usarlo subito per condire la pasta, oppure conservarlo in frigorifero per massimo 3 giorni in un barattolo di vetro.

Frittata con foglie di cavolo

In questo caso ci servono 4 uova medie, delle foglie di cavolfiore, 40 grammi di provola, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato 3 cucchiai di olio extravergine, sale e pepe.

Dopo aver lavato le foglie, sbollentatele velocemente e scolatele. Poi scaldate l’olio in una padella antiaderente, aggiungendo le foglie sbollentate e cominciate a scaldarle.

A parte sbattete le uova con il parmigiano, la provola tagliata a cubetti, il sale e il pepe. Non appena le foglie iniziano a prendere colore, aggiungete le uova sbattute con i formaggi e lasciate cuocere la frittata a fiamma moderata,

Quando la base inizia a dorarsi, girate la frittata lasciate cuocere anche l’altro lato. Servite la frittata calda o tiepida.