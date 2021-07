Le labbra lucidissime sono il tuo desiderio proibito? Hai sempre provato con gloss e lucidalabbra ma non sei mai stata soddisfatta? Il trucco vinilico è quello che fa per te!

Il trucco vinilico prende il suo nome dal vinile, cioè lo stesso materiale con il quale un tempo si fabbricavano i dischi e con cui, ancora oggi, si realizzano abiti super aderenti e lucidissimi, adatti per situazioni un po’ “particolari”.

Quando si indossa il vinile diventa una seconda pelle super lucida, in grado di rivelare tutti i dettagli della silhouette ma anche di attirare l’attenzione in maniera assolutamente irresistibile.

Il trucco vinilico si realizza principalmente sulle labbra e si adoperano prodotti che creano un effetto simile a quello del vinile vero e proprio, cioè una pellicola colorata estremamente lucida, tanto da creare addirittura un effetto specchio.

Le labbra viniliche sono infatti labbra lucidissime, talmente lucide che letteralmente ci si può specchiare su di esse. Come si realizzano? Come si portano? Ma soprattutto … come si abbinano al resto del make up?

Tutti i segreti del Trucco Vinilico: la ricetta per labbra lucidissime

Fino a pochissime settimane fa era letteralmente impensabile mostrare le labbra in luoghi pubblici, a causa delle mascherine che ci hanno accompagnato per tanti mesi. Questo significa che, nel momento in cui è stato possibile mostrare le labbra, tutte abbiamo avuto il desiderio di sbizzarrirci il più possibile con il trucco.

Ovviamente, risolto il problema della mascherina, rimane comunque il problema del rossetto sbavato, una vera scocciatura soprattutto in estate, ma a cui si può comunque riuscire a porre rimedio.

Chi non ha alcuna intenzione di lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà estive pur di sfoggiare labbra lucidissime a effetto specchio, non dovrà far altro che acquistare il prodotto giusto e imparare ad applicarlo.

Caratteristiche del rossetto vinilico

In commercio esistono attualmente moltissimi tipi differenti di vinyl lipstick, ognuno dei quali presenta naturalmente caratteristiche diverse. Tutti i rossetti vinilici sono però a lunga durata, al fine di limitare il più possibile l’effetto sbavatura.

Sono però anche molto molto fluidi e pigmentati: per questo motivo sarà importantissimo stenderli con la massima precisione, così da essere certe di creare un make up labbra perfettamente simmetrico.

Che base labbra è adatta al rossetto vinilico

In genere siamo abituate a realizzare una base trucco labbra al fine di rendere più facile l’applicazione del rossetto ma anche per far sì che il make up duri di più.

Per quanto possa sembrare una completa contraddizione, per ottenere il meglio dal rossetto vinilico i make up artist più esperti consigliano di non realizzare la base, quindi di non usare correttore o fondotinta, lasciando che il rossetto venga steso a diretto contatto con la pelle. Al limite si può utilizzare un po’ di primer per rendere aumentare la durata del trucco, ma nulla di più (e senza esagerare!)

Come si applica il rossetto vinilico?

Il trucco per essere certe di applicare il rossetto vinilico nella maniera migliore possibile è partire dal centro delle labbra, quindi andare a stendere il prodotto verso l’esterno e delineare accuratamente il contorno. Per contenere le sbavatura si può realizzare un contorno labbra con la matita trasparente: la sua texture cerosa “conterrà” il rossetto.

Come già accennato, il rossetto vinilico è molto pigmentato, quindi basterà una sola passata per un effetto molto vistoso. Naturalmente nulla vieta di applicare una seconda passata per un effetto ancora più intenso e coprente.

Come si scegliere il colore del rossetto vinilico?

Il rossetto vinilico rende le labbra lucidissime e quindi estremamente evidenti. Prima di scegliere il colore del rossetto, quindi, è bene essere consapevoli che le labbra saranno il fulcro assoluto del make up se si sceglierà un rossetto colorato.

Al contrario, un rossetto vinilico nude sarà in grado di esaltare uno smokey eyes di qualsiasi colore, soprattutto quello nero (perfetto per l’inverno) o quello marrone (perfetto per l’estate).

Per quanto riguarda il rossetto colorato, il colore più gettonato in assoluto è il rosso lacca. Si tratta di un rosso assolutamente indimenticabile, aggressivo e da femme fatale.

Si abbina perfettamente alle ragazze dalla carnagione pallida e dalla carnagione scura, mentre sta meno bene alle donne dalla carnagione dorata e olivastra.

Il fucsia è un’altra scelta molto forte, per la quale optare soltanto se si è certe dell’abbinamento. Qualsiasi trucco realizzato con il rossetto vinilico fucsia sarà inevitabilmente molto anni ottanta.

Il marrone e il viola sono in genere due colori che si utilizzano molto poco per i rossetti vinilici, ma di certo fanno la loro meravigliosa figura sulle donne dalla pelle olivastra e dal sottotono freddo. Una scelta assolutamente glamour.

Qual è il make up giusto per labbra lucidissime?

In linea generale un make up elegante ha un solo punto focale. Se abbiamo deciso di puntare tutto sulle labbra, scegliendo un rossetto vinilico colorato, è fondamentale creare una base trucco opaca su tutto il viso, non utilizzare l’illuminante per evitare l’effetto “palla da discoteca” e scegliere un trucco occhi molto discreto.

Al contrario, se le labbra lucidissime che abbiamo scelto di realizzare sono in colorazioni nude o addirittura il rossetto vinilico che abbiamo applicato è trasparente, ci si potrà sbizzarrire con ogni tipo di make up occhi, anche con quelli veramente colorati e ultramoderni che sono di moda quest’estate.