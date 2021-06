Il trucco per labbra sensuali è quello che crea l’ormai diffusa forma “a salsicciotto”? Assolutamente no: ecco come si truccano le VIP dalle labbra più definite.

Negli ultimi anni la forma delle labbra più di moda è leggermente cambiata rispetto al passato: se prima andavano di moda labbra quasi scolpite e dal contorno quasi spigoloso, oggi la forma delle labbra viene un po’ alterata con la chirurgia e con il make up per creare una forma allungata, piena e senza molti spigoli: insomma, come quella di Belen (accusata a volte di aver esagerato con le “punturine”).

Dobbiamo rassegnarci a perdere completamente l’arco di cupido? Assolutamente no: la piccola “V” che si crea al centro delle labbra di una donna è da sempre considerata una delle parti più sensuali del suo corpo.

Se la tua bocca ha una bellissima “V” e non ti piace affatto lo stile “labbra a salsicciotto”, puoi esaltare il punto forte del tuo viso utilizzando questo intelligentissimo “tip” che i make up artist delle vip sfruttano per creare un arco di cupido simmetrico e definito.

Il trucco per labbra sensuali che passa da una X!

Le labbra sono belle quando sono simmetriche, e questa è una cosa assolutamente innegabile. Per questo motivo, se si vuole accentuare l’arco di cupido delle proprie labbra è importante farlo in maniera da camuffare e correggere piccole asimmetrie naturali ma soprattutto lo si deve fare in modo da non realizzare un trucco impreciso che rovinerebbe l’armonia generale delle labbra.

Dal momento che l’arco di cupido è il punto focale delle labbra, perché è posto al centro di esse e soprattutto crea una piccola interruzione nel ritmo della loro forma, è necessario truccarlo assolutamente a perfezione.

Il rischio maggiore è di disegnare due angoli differenti ai lati di esso dando l’impressione che la bocca sia un po’ storta o che il trucco sia stato eseguito con poca maestria.

Per risolvere questo problema c’è un trucchetto semplicissimo che consiste nel tracciare una X al centro delle labbra con una matita, in questo modo:

La X al centro servirà a creare una zona perfettamente simmetrica al centro delle labbra. Per realizzarla a perfezione è necessario partire dall’alto, seguendo il profilo naturale dell’arco di cupido, e scendere verso il centro delle labbra. in questo modo si riuscirà a capire se la V centrale è stata disegnata in maniera corretta.

A questo punto si potrebbe semplicemente continuare a tracciare il contorno labbra come facciamo di solito, ma c’è un modo più moderno per farlo ottenendo un risultato naturale!

Lo scopo è di definire il contorno labbra in alcune zone e lasciarlo naturale in altre, in maniera da venire incontro alle tendenze più “morbide” che segnano il trend del make up del momento.

Per ottenere questo risultato basta tracciare l’arco inferiore del contorno labbra avendo cura di disegnarlo in corrispondenza dell’arco di cupido: questo vuol dire che il segno di matita dovrà essere lungo quanto la distanza tra i due vertici superiori dell’arco di cupido segnato dai punti da cui abbiamo iniziato a tracciare la X.

A questo punto è necessario definire in maniera naturale il contorno laterale delle labbra. Per farlo basterà segnare 4 puntini simmetrici ai due lati delle labbra. L’ideale è che siano perfettamente allineati lungo due immaginarie linee verticali.

A questo punto basterà tracciare il contorno dagli angoli della bocca fino ai puntini, sia sul labbro inferiore sia in quello superiore.

Infine, basterà riempire il parziale contorno delle labbra che abbiamo appena creato con un rossetto dello stesso colore della matita per realizzare un trucco omogeneo su tutta la bocca.

Quando si passerà il rossetto dove non c’è il contorno labbra si dovrà fare in modo di essere piuttosto precise per continuare a seguire senza sbavature la linea tracciata a matita.

Dal momento che in estate è facile sudare un po’ sul labbro superiore e che si beve molto più di quanto si faccia in inverno, l’ideale sarebbe utilizzare una matita di cera per bloccare eventuali sbavature, soprattutto dove non abbiamo messo la matita ad “arginare” il rossetto.

Il top per creare un po’ di volume in più al centro delle labbra è applicare pochissimo illuminante (se il rossetto ha una leggera finitura gloss) oppure un piccolo tocco di correttore molto chiaro per creare un punto luce.