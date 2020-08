Matita trasparente labbra: per un’estate a prova di bacio (e di drink)

La matita trasparente per le labbra è un segreto del make up che d’estate può davvero rivelarsi fondamentale per creare un trucco che rimane perfetto per ore!

Durante l’estate la maggior parte delle donne è costretta a rinunciare a gran parte del proprio make up, soprattutto di giorno e soprattutto al mare, oppure a ingegnarsi per realizzare un make up durevole e resistente a tutte le sfide dell’estate.

In particolare la bocca (e quindi il trucco delle labbra) in estate è soggetta a molto più stress rispetto a quella che è chiamata a sopportare durante la normale quotidianità invernale.

D’estate infatti le labbra si seccano e si screpolano più facilmente a causa della salsedine, della disidratazione e del sole, inoltre d’estate beviamo molto più spesso e mangiamo cibi che ci costringono a “pasticciare” più del solito, come gelati e frutta.

Per questo motivo il trucco delle labbra in estate dev’essere davvero in grado di resistere a tanto stress e a superare quasi indenne tutte le innumerevoli prove di una movimentata giornata di vacanza.

La matita trasparente per le labbra si rivela un alleato fondamentale, dal momento che svolge una serie di funzioni perfette per aiutare il trucco a rimanere al suo posto a lungo e senza sbavature.

Tutti i vantaggi della matita trasparente per le labbra

La matita trasparente per le labbra è una matita dal colore assolutamente neutro che, però, funziona esattamente come le matite colorate.

Questo prodotto, infatti, crea una pellicola cerosa sulla superficie delle labbra, favorendo l’adesione del rossetto e, quindi, la sua maggiore durata. Per fare un esempio molto chiaro, la matita trasparente si comporta in maniera molto simile ad un primer. Essendo di colore neutro funziona perfettamente con qualsiasi colore, sollevandoci dalla necessità di utilizzare una matita colorata differente per ogni rossetto.

Molto spesso il rossetto molto morbido, soprattutto se di colore molto intenso, tende a creare fastidiose sbavature intorno ai margini della bocca. Ovviamente questo effetto collaterale si esprime al massimo quando utilizziamo i gloss, amatissimi per la loro luminosità e odiati da molti per il fatto che durano davvero poco.

Tracciare una sottile linea esterna con la matita trasparente aiuterà a evitare e contenere la sgradita fuoriuscita del rossetto dai margini naturali delle labbra. La matita trasparente forma infatti una sottile barriera invisibile intorno alla bocca, impedendo al rossetto di “andare in giro” sulla pelle del mento o delle guance.

Naturalmente, se si vuole puntare a un make up ultraresistente, sarà bene abbinare alla matita trasparente anche una serie di prodotti waterproof per un trucco che sarà davvero a prova d’estate.

Non solo labbra: tutti gli usi alternativi della matita trasparente

Un prodotto dal colore neutro si rivela estremamente versatile. La matita trasparente, infatti, può essere utilizzata con grandi risultati anche al di là del make up della bocca.

Per fare un esempio, dal momento che come già accennato la matita trasparente per le labbra funziona perfettamente come primer ed è molto morbida, può essere usata con ottimi risultati sulle palpebre per creare una base per il make up degli occhi che ne aumenti la durata ed eviti brutte sbavature a causa del sudore.

Se anche d’estate non volete rinunciare allo sguardo magnetico regalato da uno trucco smokey eyes si potrà utilizzare la matita trasparente come fissante, dopo aver realizzato il trucco, principalmente ai suoi margini, per evitare che il colore macchi anche la palpebra che abbiamo deciso di non truccare.

Un altro uso davvero geniale della matita trasparente per le labbra è quello che la sostituisce al gel per le sopracciglia. Dopo aver pettinato le sopracciglia e averle sistemate nella forma ideale, un leggero velo di cera applicato con la matita trasparente fisserà le ciglia a lungo e in maniera assolutamente impeccabile. Provare per credere!

In commercio si trovano facilmente moltissime matite trasparenti per le labbra, in qualsiasi fascia di prezzo. Dal momento che si tratta di un cosmetico estremamente versatile ed efficace potrebbe essere un’ottima idea spendere un po’ di più per una matita di qualità che possa dare risultati di ottimo livello.

Un buon prodotto molto economico è quello proposto da Kiko Cosmetics.

Di fascia di prezzo leggermente più alta ma comunque accettabile, le matite trasparenti labbra di Bottega Verde e di Sephora.