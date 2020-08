Insalate di frutta con la feta, due idee originali

Alleggeriamo il pranzo di ferragosto con due insalate di frutta con la feta. Idee semplici, fresche ed economiche per mangiare senza rinunce

A Ferragosto non c’è niente di più salutare che una bella insalata. Ma se riusciamo a preparare un’insalata di feta e frutta, allora avremo centrato perfettamente il nostro obiettivo. Un piatto leggerissimo ma nutriente, con poche calorie e che ci dà l’energia giusta senza caricarci.

Non dovete cuocere nulla, solo pulire e assemblare gli ingredienti. Quindi può essere un’idea perfetta per alleggerire il pranzo di Ferragosto che di solito è decisamente carica. Queste insalate sono adatte a tutti, anche ai vegetariani e agli intolleranti. Saranno un bel modo per stare in compagnia rimanendo leggeri.

Insalate di frutta con la feta ricette da non perdere

Insalata di feta e anguria

Partiamo con una freschissima insalata di feta e anguria, nutriente e dall’apporto calorico bassissimo. Potete tranquillamente prepararla in largo anticipo e tirarla fuori soltanto qualche serve, sarà un fresco piacere in bocca.

Ingredienti

1 anguria piccola

250 g di feta

1 di cipolla di tropea

60 di olive nere denocciolate

menta

Cominciate con l’anguria, quella baby è perfetta perché così non sprecherete nulla. Apritela in due e poi con un uno scavino o un porzionatore per gelato (a seconda di come volete grossi i pezzi) ricavate delle palline.

Mettete le palline di anguria in una ciotola e poi unite la feta tagliata a cubetti, la cipolla tagliata a fettine e le olive denocciolate. A vostro gusto potete anche aggiungere del tonno al naturale. Terminate con qualche fogliolina di menta fresca e non occorre condire prima di servire.

Insalata di feta e fragole

Molto intrigante e fresca, perfetta per Ferragosto, è anche l’insalata di fragole e feta, da servire come antipasto o come contorno. Un piatto colorato e nutriente colorato, idea originale anche da proporre in un idea buffet.

Ingredienti

300 g di fragole

120 g di feta

30 g di pinoli

basilico

aceto balsamico

Private le fragole del picciolo e tagliatele a pezzi, della grandezza che preferite. Tagliate anche la feta a dadini e poi unite tutto in una ciotola. A parte, tostate per 3-4 minuti i pinoli in una padella antiaderente.

Quindi unite i pinoli nella ciotola dell’insalata, spezzettate del basilico fresco e condite con qualche goccia di aceto balsamico. Una girata e diete pronti per portare a tavola la vostra insalata di fragole e feta.