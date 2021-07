Il rossetto fucsia è un’alternativa al rossetto rosso molto adatta all’estate, a causa dell’energia contagiosa che esprime. Si pone sempre, però, il problema di come abbinare questo colore alla carnagione e al resto del make up: ecco come evitare gli errori più grossolani.

Per capire come scegliere e abbinare il fucsia è bene partire dalle basi: il fuxia è formato naturalmente dai tre colori primari: rosso, blu e giallo.

Come sappiamo il rosso e il blu formano il viola: aggiungere piccole quantità di giallo farà virare necessariamente il colore verso un colore diverso, conosciuto appunto come fucsia.

Le diverse quantità dei tre colori primari determinano i vari tipi di fucsia.

Partendo da questi presupposti è necessario scegliere fucsia formulati con quantità di colori che si fondono bene con tono e sottotono della nostra carnagione.

Per fare un esempio, un incarnato pallido con sottotono caldo potrà utilizzare fucsia molto accesi, nei quali è presente una forte quantità di giallo. Assolutamente vietati i fucsia molto pallidi o con quantità di bianco sufficienti a tramutarli in lilla: il viso sembrerà smunto, pallido e malaticcio.

Un incarnato olivastro dovrebbe scegliere invece fucsia più tendenti al rosso che al blu o al giallo, al fine di non mettere in risalto il sottotono verdastro che è caratteristico di questo tipo di carnagione.

Infine, una carnagione scura potrà optare per colori praticamente fluo senza timore di essere “too much”.

Come abbinare il rossetto fucsia?

Quando si compone un make up per il viso è necessario raggiungere un certo equilibrio cromatico e compositivo.

Questo significa che se un look punta tutto sugli occhi, che vengono truccati in maniera intensa e marcata, non dovrebbe presentare un rossetto molto vistoso. Al contrario, se si punta a mettere in risalto le labbra si dovrebbe optare per un trucco occhi letteralmente minimal.

Naturalmente non mancano i casi in cui si potrà decidere di abbinare un vistoso rossetto fucsia a un intenso smokey eyes nero o caramello, ma si tratta di eventi rari: feste in discoteca, party in piscina ed eventi in cui proprio non si ha intenzione di passare inosservate.

La regola da non violare mai, in nessun caso, è che trucchi così pesanti possono essere indossati solo di sera.

In tutti gli altri casi, come già accennato, è bene optare per un trucco occhi molto naturale e luminoso.

Innanzitutto sarà bene partire da una buona base trucco anti caldo, che mantenga l’aspetto dell’incarnato sano e luminoso per tutto il giorno.

A questo punto ci si potrà sbizzarrire con l’eyeliner nero o colorato, perfetto per creare una variante fucsia dello stile rockabilly.

A un’impeccabile linea nera sull’occhio si può abbinare un trucco leggero e sfumatissimo sulla palpebra superiore.

Il 2021 è stato però anche l’anno del colore a tutti i costi, anche (e forse soprattutto) per quanto riguarda il trucco occhi. Gli occhi, infatti, sono l’unica parte del viso che è riuscita per mesi a spuntare dalla mascherina permettendoci di mantenere ancora un contatto espressivo con il prossimo.

Per questo motivo negli scorsi mesi le tendenze del make up hanno puntato tutto sul colore usato in grandi quantità e con grande sapienza.

Se non si ha voglia di avventurarsi in un terreno impegnativo come il make up solid color ci sono certamente altre soluzioni più discrete, ma almeno una volta nella vita varrebbe la pena tentare un abbinamento azzardato!

Un’opzione altrettanto colorata ma molto (molto!) meno impegnativa è costituita dal trucco grafico colorato, un’altra tendenza fortissima degli ultimi mesi.

Si tratta in realtà di un trucco estremamente semplice, che si basa sull’utilizzo di pochissime linee e di pochissimo eyeliner colorato, applicato però in maniera fantasiosa e magistrale.

